Производство сахара в России выросло в 2,5 раза
По состоянию на 10 августа в России было произведено около 100 000 тонн свекловичного сахара, что в 2,5 раза больше, чем было произведено к 10 августа 2022 г. Об этом говорится в сообщении аналитической службы Союзроссахара.
Уточняется, что за год работу начали 4 сахарных завода. Таким образом переработкой сахарной свеклы сейчас занимаются 13 предприятий на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ожидается, что к 12 августа производством сахара начнут заниматься еще два завода в Краснодарском крае.
По данным Росстата на 9 августа, по итогам июля стоимость сахара выросла на 4,4% в годовом выражении. 8 августа в Минпромторге сообщили, что торговые сети в регионах России начнут ограничивать цены на социально значимые товары – на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и сезонные овощи. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, такое решение позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке».
27 декабря Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на внутреннем рынке сахара, заявив, что она не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен. В ведомстве пояснили, что увеличение производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца поддерживают стабильную ценовую ситуацию на вышеупомянутом рынке. Но в случае необходимости Минсельхоз «может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 гг.», подчеркнули там.