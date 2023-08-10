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Бизнес

Производство сахара в России выросло в 2,5 раза

Ведомости

По состоянию на 10 августа в России было произведено около 100 000 тонн свекловичного сахара, что в 2,5 раза больше, чем было произведено к 10 августа 2022 г. Об этом говорится в сообщении аналитической службы Союзроссахара.

Уточняется, что за год работу начали 4 сахарных завода. Таким образом переработкой сахарной свеклы сейчас занимаются 13 предприятий на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ожидается, что к 12 августа производством сахара начнут заниматься еще два завода в Краснодарском крае. 

По данным Росстата на 9 августа, по итогам июля стоимость сахара выросла на 4,4% в годовом выражении. 8 августа в Минпромторге сообщили, что торговые сети в регионах России начнут ограничивать цены на социально значимые товары – на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и сезонные овощи. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, такое решение позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке».

27 декабря Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на внутреннем рынке сахара, заявив, что она не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен. В ведомстве пояснили, что увеличение производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца поддерживают стабильную ценовую ситуацию на вышеупомянутом рынке. Но в случае необходимости Минсельхоз «может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 гг.», подчеркнули там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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