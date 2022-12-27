В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке сахара

Кроме того, объем производства сахарной свеклы в этом сезоне вырос до почти 48 млн т в бункерном весе. По данным Союзроссахара, на текущий день переработано 38 млн т корнеплода, из которых уже произведено 5,3 млн т сахара. В ведомстве уточнили, что прогноз на этот год сохраняется на уровне свыше 6 млн т сахара. А это, как считают в Минсельхозе, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности.