Газета
Экономика

В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке сахара

Ведомости

Внутренний рынок сахара в России стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«В настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе пояснили, что увеличение производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца поддерживают стабильную ценовую ситуацию на вышеупомянутом рынке. По состоянию на 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Но при этом, как добавили в ведомстве, за последний месяц стоимость этого продукта снизилась на 1,5%.

Но в случае необходимости Минсельхоз «может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 гг.», сообщили в ведомстве.

Кроме того, объем производства сахарной свеклы в этом сезоне вырос до почти 48 млн т в бункерном весе. По данным Союзроссахара, на текущий день переработано 38 млн т корнеплода, из которых уже произведено 5,3 млн т сахара. В ведомстве уточнили, что прогноз на этот год сохраняется на уровне свыше 6 млн т сахара. А это, как считают в Минсельхозе, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 г. уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных