В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке сахара
Внутренний рынок сахара в России стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
«В настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт», — сообщили в ведомстве.
В Минсельхозе пояснили, что увеличение производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца поддерживают стабильную ценовую ситуацию на вышеупомянутом рынке. По состоянию на 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Но при этом, как добавили в ведомстве, за последний месяц стоимость этого продукта снизилась на 1,5%.
Но в случае необходимости Минсельхоз «может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 гг.», сообщили в ведомстве.
Кроме того, объем производства сахарной свеклы в этом сезоне вырос до почти 48 млн т в бункерном весе. По данным Союзроссахара, на текущий день переработано 38 млн т корнеплода, из которых уже произведено 5,3 млн т сахара. В ведомстве уточнили, что прогноз на этот год сохраняется на уровне свыше 6 млн т сахара. А это, как считают в Минсельхозе, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 г. уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг.