В Минпромторге не увидели причин для роста цен на продукты в ближайшее время
Минпромторг не видит оснований для того, чтобы цены на продовольственные товары в ближайшее время выросли. Об этом замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору», – отметил Евтухов (цитата по ТАСС).
Он также допустил, что цены, в том числе на «мясную группу», после окончания сезона отпусков и дачного периода, к осени, могут «иметь тренд к понижению».
Накануне в Минпромторге сообщили, что торговые сети в регионах России начнут, как и крупные ритейлеры, ограничивать цены на социально значимые товары. Речь идет о четырех категориях товаров – молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре и сезонных овощах. По словам Евтухова, такое решение позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке».
4 августа «Ведомости» писали, что стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе выросла до рекордных показателей за 8 лет. С начала прошлой недели товарная свинина подорожала на 7% до 148 руб. за кг, что выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года, а стоимость шеи выросла на 9% до 500 руб. за кг (на 40% дороже, чем в аналогичный период 2022 г.). В аналитическом агентстве AD Libitum считают, что резкое ускорение роста стоимости связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки, и допускают, что производители могут продолжить поднимать цены до середины августа.
Помимо этого был отмечен рост цен на курицу. По данным AD Libitum, цена тушки бройлера на неделе по 6 августа выросла на 4% до 192 руб. за кг, что выше на 38%, чем годом ранее, филе — на 3% до 325 руб. за кг (+42% год к году).