В Минпромторге не увидели причин для роста цен на продукты в ближайшее время

4 августа «Ведомости» писали, что стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе выросла до рекордных показателей за 8 лет. С начала прошлой недели товарная свинина подорожала на 7% до 148 руб. за кг, что выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года, а стоимость шеи выросла на 9% до 500 руб. за кг (на 40% дороже, чем в аналогичный период 2022 г.). В аналитическом агентстве AD Libitum считают, что резкое ускорение роста стоимости связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки, и допускают, что производители могут продолжить поднимать цены до середины августа.