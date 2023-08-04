Цена на свинину вслед за курицей достигла рекордных значений за 8 лет

Цена на свинину вслед за курицей достигла рекордных значений за 8 летУчастники рынка связывают это с высоким спросом
Стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе на этой неделе выросла до рекордных показателей за 8 лет. Об этом свидетельствуют данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 гг., которые есть в распоряжении «Ведомостей».
С начала текущей недели товарная свинина подорожала на 7% до 148 руб. за кг, что выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года и является рекордной ценой за восемь последних лет. Стоимость шеи выросла на 9% до 500 руб. за кг (на 40% дороже, чем в аналогичный период 2022 г.), карбонада — на 12% до 322 руб. за кг (+28% год к году), окорока — на 11% до 316 руб. за кг (+37%), лопатка — на 12% до 308 руб. за кг (+50%), грудинка — на 3% до 215 руб. за кг (+39%).
В Ad Libitum считают, что резкое ускорение роста стоимости связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки, говорится в материалах агентства. По их прогнозам, производители свинины могут продолжить поднимать цены до середины августа. В самом агентстве отказались от дальнейших комментариев.
В Национальном союзе свиноводов не стали комментировать ситуацию.
Производители поднимают цены для оптовиков и мясопереработчиков, чтобы поддержать уровень отгрузок в сети и HoReCa, где наблюдается повышенный спрос из-за сезона отпусков, говорит источник «Ведомостей» в одном из производителей. В «Мираторге» заявили о повышенном спросе из-за сезона шашлыков.
Тенденцию роста цен на свинину в опте подтверждает и собственник ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская, которая объясняет это увеличением себестоимости производства. Это связано в том числе с дефицитом кадров в отрасли по всей цепочке производства, объяснили в «Мираторге». По словам представителя, компания вынуждена поднимать зарплаты, чтобы конкурировать на рынке труда со строительным комплексом, перерабатывающими предприятиями.
Другие крупные производители свинины — «Сибагро», «РусАгро», «Агроэко» — не ответили на запросы «Ведомостей».
Свинина начала догонять резко подорожавшую курицу, говорит исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Переработчики переориентируются в сторону свинины, и повышенный спрос на нее связан с более дорогим видом связанного мяса — курицы. По данным AD Libitum, цена тушки бройлера на неделе по 6 августа выросла на 4% до 192 руб. за кг, что выше на 38%, чем годом ранее, филе — на 3% до 325 руб. за кг (+42% год к году).
Мясопереработчики «с ужасом наблюдают за происходящим», говорит директор Ассоциации мясопереработчиков (АСОМП) Екатерина Лучкина. Она соглашается, что во многом драйвером является цена на мясо птицы. Переориентация переработчиков сделала свое дело, вследствие чего уже цена на свинину пошла вверх. Вместе с тем в ситуации, когда производства достаточно для потребителей всех категорий, цены не растут, указывает Лучкина.
По данным Росcтата, выпуск свинины в живом весе за 6 месяцев 2023 г. вырос на 5,9% до 2,7 млн т, курицы — на 1,6% до 3,2 млн т.
Резкий рост стоимости свинины отмечают и торговые сети. Так, источник «Ведомостей» в одном из федеральных ритейлеров говорит, что за последние три недели закупочные цены выросли в среднем на 20%. Источник уверяет, что ритейлер сдерживает полочные цены: за этот же период они выросли на 5%. В X5 Group, «Магните», Auchan, «Ленте», как и в Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет ведущие торговые сети), не ответили на вопросы «Ведомостей».
Рост оптовых цен на живых свиней и полутуши (они за неделю подорожали на 6% до 214 руб. за кг, что выше на 22% год к году) пока не транслируется на полки магазинов, заверили в «Мираторге».
По данным Росстата, бескостная свинина в потребительском секторе в июне 2023 г. стоила 401,15 руб. за кг, что на 1,1% ниже, чем годом ранее.
Источник в ГК «Агропромкомлектация» (бренд «Ближние горки») также заверил, что стоимость продукции компании на полках магазинов в последнее время не менялась.
Но ситуация с ростом цен на живых свиней у других свиноводов приводит к конкуренции за мясо между конечными потребителями и производителями колбас и полуфабрикатов, отмечает один из переработчиков. «Пока победителем выходит конечный потребитель», — уверяет он.
Бизнес по мясному производству строился с масштабной государственной поддержкой, напоминает Лучкина. По ее мнению, все это предполагало в числе прочего насыщение внутреннего рынка мясом по приемлемой цене. У правительства есть огромное количество механизмов оперативного влияния на ситуацию, говорит Лучкина. Собеседник в одном из переработчиков напоминает, что в марте 2021 г., когда цена на курицу резко росла на фоне снижения выпуска, Минсельхоз настоял на добровольной фиксации цен на тушки со стороны производителей и сетей.
Еще весной аналитики отмечали, что цена на курицу значительно выше, чем на свинину, говорит Романовская. При этом рост стоимости бройлера регуляторы восприняли спокойно, продолжает она. Романовская рассчитывает, что с рынком свинины будет так же. Стабилизацию и снижение оптовых цен на свинину в «Мираторге» прогнозируют в сентябре - октябре. На то, что падение потребительской активности и рост предложения должны стабилизировать цены, рассчитывают и в AD Libitum.