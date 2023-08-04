Цена на свинину вслед за курицей достигла рекордных значений за 8 лет

С начала текущей недели товарная свинина подорожала на 7% до 148 руб. за кг, что выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года и является рекордной ценой за восемь последних лет. Стоимость шеи выросла на 9% до 500 руб. за кг (на 40% дороже, чем в аналогичный период 2022 г.), карбонада — на 12% до 322 руб. за кг (+28% год к году), окорока — на 11% до 316 руб. за кг (+37%), лопатка — на 12% до 308 руб. за кг (+50%), грудинка — на 3% до 215 руб. за кг (+39%).