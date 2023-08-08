Минпромторг: региональные ритейлеры ограничат наценки на часть продуктов

Чиновник также указал на рост розничной торговли в июне на 10% в годовом выражении и на 1,5% – в месячном. Всего ее оборот составил 3,8 трлн руб. По итогам же первого полугодия показатель вырос лишь на 1,1% год к году, составив 21,7 трлн руб., но «тенденция к увеличению устойчивая от месяца к месяцу», добавил Евтухов.