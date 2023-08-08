Минпромторг: региональные ритейлеры ограничат наценки на часть продуктов
Торговые сети в регионах России начнут, как и крупные ритейлеры, ограничивать цены на социально значимые товары, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Этот вопрос министерство обсудило с ритейлерами и заинтересованными ведомствами. Речь идет о четырех категориях товаров – молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре и сезонных овощах.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что принятое ранее крупными сетями решение добровольно ограничить наценки на эти категории товаров позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке».
Чиновник также указал на рост розничной торговли в июне на 10% в годовом выражении и на 1,5% – в месячном. Всего ее оборот составил 3,8 трлн руб. По итогам же первого полугодия показатель вырос лишь на 1,1% год к году, составив 21,7 трлн руб., но «тенденция к увеличению устойчивая от месяца к месяцу», добавил Евтухов.
В марте 2022 г. торговые сети «Магнит», «О'кей» и принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» первыми из ритейлеров проинформировали ФАС о готовности ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне 5%. Например, в «Магните» тогда сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину.