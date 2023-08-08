Газета
Бизнес

Минпромторг: региональные ритейлеры ограничат наценки на часть продуктов

Ведомости

Торговые сети в регионах России начнут, как и крупные ритейлеры, ограничивать цены на социально значимые товары, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Этот вопрос министерство обсудило с ритейлерами и заинтересованными ведомствами. Речь идет о четырех категориях товаров – молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре и сезонных овощах.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что принятое ранее крупными сетями решение добровольно ограничить наценки на эти категории товаров позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке».

Чиновник также указал на рост розничной торговли в июне на 10% в годовом выражении и на 1,5% – в месячном. Всего ее оборот составил 3,8 трлн руб. По итогам же первого полугодия показатель вырос лишь на 1,1% год к году, составив 21,7 трлн руб., но «тенденция к увеличению устойчивая от месяца к месяцу», добавил Евтухов.

Ранее по теме: Росстату пришлось отложить оценку инфляции с помощью данных онлайн-чеков

В марте 2022 г. торговые сети «Магнит», «О'кей» и принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» первыми из ритейлеров проинформировали ФАС о готовности ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне 5%. Например, в «Магните» тогда сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных