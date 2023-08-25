Heineken заявил о завершении сделки по выходу из российского бизнеса

Компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России в марте 2022 г., а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. В конце февраля компания сообщила, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро. В апреле 2023 г. компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.