Газета
Бизнес

Heineken заявил о завершении сделки по выходу из российского бизнеса

Ведомости

Пивоваренная компания Heineken завершила сделку по продаже своего российского подразделения группе компаний по производству парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке Arnest Group. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы завершили выход из России. <...> Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну», – сказал генеральный исполнительный директор пивоваренной компании Дольф ван ден Бринк, его слова приводит пресс-служба.

В рамках сделки Arnest Group получила семь пивоваренных заводов в России. «Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников Heineken в России, предоставив гарантии трудоустройства на ближайшие три года», – говорится в сообщении.

Стоимость сделки составила 1 евро за 100% акций. При этом сделка была заключена без опциона на обратный выкуп, в компании отметили, что «варианта возвращения в Россию нет». Уточняется, что покупатель взял на себя обязательство погасить задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере около 100 млн евро.

Помимо этого, сделка подразумевает прекращение производства продукции под брендом Amstel в России в течение полугода. Сделка получила все необходимые одобрения.

Ранее по теме: Heineken заявил о сложностях при выходе из российского бизнеса

Компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России в марте 2022 г., а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. В конце февраля компания сообщила, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро. В апреле 2023 г. компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.

Heineken работала на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных