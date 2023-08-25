Heineken заявил о завершении сделки по выходу из российского бизнеса
Пивоваренная компания Heineken завершила сделку по продаже своего российского подразделения группе компаний по производству парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке Arnest Group. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы завершили выход из России. <...> Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну», – сказал генеральный исполнительный директор пивоваренной компании Дольф ван ден Бринк, его слова приводит пресс-служба.
В рамках сделки Arnest Group получила семь пивоваренных заводов в России. «Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников Heineken в России, предоставив гарантии трудоустройства на ближайшие три года», – говорится в сообщении.
Стоимость сделки составила 1 евро за 100% акций. При этом сделка была заключена без опциона на обратный выкуп, в компании отметили, что «варианта возвращения в Россию нет». Уточняется, что покупатель взял на себя обязательство погасить задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере около 100 млн евро.
Помимо этого, сделка подразумевает прекращение производства продукции под брендом Amstel в России в течение полугода. Сделка получила все необходимые одобрения.
Компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России в марте 2022 г., а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. В конце февраля компания сообщила, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро. В апреле 2023 г. компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.
Heineken работала на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.