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Бизнес

Heineken заявил о сложностях при выходе из российского бизнеса

Ведомости

Пивоваренная компания Heineken столкнулась со сложностями при выходе из российского бизнеса, в качестве причины там назвали изменение условий. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 г.

«Недавние события в России показывают, что бизнесу стало еще сложнее получить разрешение на выход из активов. <...> Мы по-прежнему полностью привержены выходу из России, однако сроки нашего выхода не зависят от нас», – сказано в документе компании.

В Heineken отметили, что убытки от обесценения активов на 31 июля составили 201 млн евро. По состоянию на 30 июня чистая балансовая стоимость российского бизнеса равна нулю. В компании также заверили, что сейчас она не получает никакой финансовой выгоды от ситуации и не получит прибыль от продажи деятельности.  

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В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. В конце февраля компания сообщила, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро. В апреле 2023 г. компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.

Компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России в марте 2022 г., а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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