Heineken заявил о сложностях при выходе из российского бизнеса
Пивоваренная компания Heineken столкнулась со сложностями при выходе из российского бизнеса, в качестве причины там назвали изменение условий. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 г.
«Недавние события в России показывают, что бизнесу стало еще сложнее получить разрешение на выход из активов. <...> Мы по-прежнему полностью привержены выходу из России, однако сроки нашего выхода не зависят от нас», – сказано в документе компании.
В Heineken отметили, что убытки от обесценения активов на 31 июля составили 201 млн евро. По состоянию на 30 июня чистая балансовая стоимость российского бизнеса равна нулю. В компании также заверили, что сейчас она не получает никакой финансовой выгоды от ситуации и не получит прибыль от продажи деятельности.
В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. В конце февраля компания сообщила, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро. В апреле 2023 г. компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.
Компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России в марте 2022 г., а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.