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Потери Heineken в результате ухода из России составят около 300 млн евро

Ведомости

Пивоваренный концерн Heineken рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро, говорится в заявлении компании.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах, и мы ожидаем значительных финансовых потерь для компании, которые составят около 300 млн евро», – сообщает пресс-служба.

В заявлении также говорится, что концерн хотел бы завершить этот процесс раньше, однако столкнулся со «сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой средой», которая сделала заключение сделки и получение необходимых разрешений еще более сложным процессом.

«Мы уверены, что у нас найдется подходящий покупатель, который сможет удовлетворить наши требования, и что передача будет завершена в первой половине 2023 г., однако мы не контролируем сроки, которые требуются при получении различных согласований в России», – отмечено в сообщении.

В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. Еще в марте компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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