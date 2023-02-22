Потери Heineken в результате ухода из России составят около 300 млн евро
Пивоваренный концерн Heineken рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 г. Потери, возникшие в результате реализации этого решения, ожидаются на уровне около 300 млн евро, говорится в заявлении компании.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах, и мы ожидаем значительных финансовых потерь для компании, которые составят около 300 млн евро», – сообщает пресс-служба.
В заявлении также говорится, что концерн хотел бы завершить этот процесс раньше, однако столкнулся со «сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой средой», которая сделала заключение сделки и получение необходимых разрешений еще более сложным процессом.
«Мы уверены, что у нас найдется подходящий покупатель, который сможет удовлетворить наши требования, и что передача будет завершена в первой половине 2023 г., однако мы не контролируем сроки, которые требуются при получении различных согласований в России», – отмечено в сообщении.
В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. Еще в марте компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.