«Коммерсантъ»: в России обсуждают повышение пошлин на пиво из недружественных стран

Источник среди пивоваров отметил, что введение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. В то же время Хавский ожидает повышения цен на импортное пиво в 2023 г. на 20–25% без учета возможной повышенной пошлины. При этом ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 млн дал. В случае реализации инициативы падение может быть еще больше, добавил он.