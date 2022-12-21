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«Коммерсантъ»: в России обсуждают повышение пошлин на пиво из недружественных стран

Ведомости

В России могут увеличить пошлины на ввоз пива из недружественных стран. Такую инициативу обсуждают в Минэкономики и Минфине, сообщили «Коммерсанту» три источника в отрасли.

Как утверждают собеседники газеты, пока ведомства рассматривают целесообразность такой меры. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран пока не установлены.

Обсуждение инициативы подтвердил еще один источник в одной из участвующих в процессе госструктур. По его словам, окончательного решения еще нет. В Минэкономики и Минфине на запрос издания не ответили.

В перечень недружественных стран правительство РФ включило все страны ЕС, а также США, Великобританию, Японию и Австралию. В конце октября кабмин расширил этот список, включив в него 11 Британских заморских территорий, в том числе Бермуды, Фолклендские острова, Монтсеррат, остров Святой Елены и др.

«Коммерсантъ» отмечает, что импорт пива в Россию уже значительно сократился на фоне спецоперации России на Украине. По оценке совладельца дистрибутора SVAM Group Игоря Хавского, за первые три квартала 2022 г. в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше относительно прошлого года. Он уточнил, что поставки алкогольного напитка в РФ полностью прекратили Великобритания, США и Канада, однако пиво в страну по-прежнему ввозят Чехия, Германия и Бельгия.

Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», Heineken) со ссылкой на NielsenIQ заявила, что с января по сентябрь доля импортного пива в российских магазинах сократилась с 15% до 9%. В то же время, по данным Росалкогольрегулирования, производство пива в РФ выросло за три квартала 2022 г. на 3% до 634,8 млн дал, по сравнению с 2021 г.

Источник среди пивоваров отметил, что введение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. В то же время Хавский ожидает повышения цен на импортное пиво в 2023 г. на 20–25% без учета возможной повышенной пошлины. При этом ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 млн дал. В случае реализации инициативы падение может быть еще больше, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных