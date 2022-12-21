«Коммерсантъ»: в России обсуждают повышение пошлин на пиво из недружественных стран
В России могут увеличить пошлины на ввоз пива из недружественных стран. Такую инициативу обсуждают в Минэкономики и Минфине, сообщили «Коммерсанту» три источника в отрасли.
Как утверждают собеседники газеты, пока ведомства рассматривают целесообразность такой меры. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран пока не установлены.
Обсуждение инициативы подтвердил еще один источник в одной из участвующих в процессе госструктур. По его словам, окончательного решения еще нет. В Минэкономики и Минфине на запрос издания не ответили.
В перечень недружественных стран правительство РФ включило все страны ЕС, а также США, Великобританию, Японию и Австралию. В конце октября кабмин расширил этот список, включив в него 11 Британских заморских территорий, в том числе Бермуды, Фолклендские острова, Монтсеррат, остров Святой Елены и др.
«Коммерсантъ» отмечает, что импорт пива в Россию уже значительно сократился на фоне спецоперации России на Украине. По оценке совладельца дистрибутора SVAM Group Игоря Хавского, за первые три квартала 2022 г. в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше относительно прошлого года. Он уточнил, что поставки алкогольного напитка в РФ полностью прекратили Великобритания, США и Канада, однако пиво в страну по-прежнему ввозят Чехия, Германия и Бельгия.
Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», Heineken) со ссылкой на NielsenIQ заявила, что с января по сентябрь доля импортного пива в российских магазинах сократилась с 15% до 9%. В то же время, по данным Росалкогольрегулирования, производство пива в РФ выросло за три квартала 2022 г. на 3% до 634,8 млн дал, по сравнению с 2021 г.
Источник среди пивоваров отметил, что введение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. В то же время Хавский ожидает повышения цен на импортное пиво в 2023 г. на 20–25% без учета возможной повышенной пошлины. При этом ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 млн дал. В случае реализации инициативы падение может быть еще больше, добавил он.