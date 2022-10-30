Правительство РФ включило британские территории в перечень недружественных

5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В перечень тогда вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Список с тех пор расширялся. В конце июля власти дополняли его дважды: сначала были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, а затем Багамские острова и острова Гернси и Мэн.