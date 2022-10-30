Правительство РФ включило британские территории в перечень недружественных
Российское правительство расширило перечень недружественных стран, включив туда 11 британских заморских территорий. Раньше туда входили только три подконтрольные Великобритании территории: Ангилья, Виргинские острова и Гибралтар, сообщили в пресс-службе кабмина.
В перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия, включили 11 британских заморских территорий: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
«Теперь все 14 британских заморских территорий, поддержавших санкции против России, входят в перечень недружественных стран», — сообщили в правительстве.
5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В перечень тогда вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Список с тех пор расширялся. В конце июля власти дополняли его дважды: сначала были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, а затем Багамские острова и острова Гернси и Мэн.