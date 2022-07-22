Правительство России расширило список недружественных стран

Согласно документу, российские граждане и компании, а также государство, его районы и муниципалитеты получают возможность расплатиться в рублях перед зарубежными кредиторами. Должник должен в российском банке открыть рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора, после чего перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу банка России.