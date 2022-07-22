Правительство России расширило список недружественных стран
Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Указ предполагает ограничение для стран нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.
Также в перечне указано количество лиц, с которым дипмиссии могут заключать трудовые договоры: лимит для Греции — 34 человека, Дании — 20 человек, Словакии — 16, Словении и Хорватии запрещено нанимать сотрудников.
5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции.
В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Перечисленные страны и территории ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля. Под ограничения попали некоторые российские банки, чиновники, бизнесмены и их семьи, депутаты Госдумы и министры.
Согласно документу, российские граждане и компании, а также государство, его районы и муниципалитеты получают возможность расплатиться в рублях перед зарубежными кредиторами. Должник должен в российском банке открыть рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора, после чего перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу банка России.
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