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Бизнес

Сеть пиццерий Domino's Pizza сменит название на Domиno Pizza

Ведомости

Сеть пиццерий Domino`s Pizza, которую выкупили рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, сменит название на Domиno Pizza. Об этом сообщили на презентации проекта.

За месяц будет переделана «большая часть всего», в том числе рецепты, рассказал Пинский. Он отметил, что с 60 точками уже были достигнуты договоренности, с остальными франчайзи ведутся переговоры.

По словам ресторатора, российские франчайзи сами обратились за помощью, так как американский владелец их «здесь бросает». Общий объем инвестиций составил порядка 100 млн руб., уточнил ресторатор. Он также добавил, что, скорее всего, у новой сети будет около 150 точек, когда она полностью перезапустится.

Пинский и Тимати объединят франчайзи Domino’s Pizza под новым брендом

Купить российские активы самой сети они, скорее всего, не смогут

29 августа о создании нового бренда «Ведомостям» сообщил представитель команды проекта. Неделей ранее нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение о банкротстве своего российского подразделения. После этого Тимати предложил владельцам компании выкупить все пиццерии в РФ, проведя ребрендинг сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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