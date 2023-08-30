Сеть пиццерий Domino's Pizza сменит название на Domиno Pizza

По словам ресторатора, российские франчайзи сами обратились за помощью, так как американский владелец их «здесь бросает». Общий объем инвестиций составил порядка 100 млн руб., уточнил ресторатор. Он также добавил, что, скорее всего, у новой сети будет около 150 точек, когда она полностью перезапустится.