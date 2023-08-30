Сеть пиццерий Domino's Pizza сменит название на Domиno Pizza
Сеть пиццерий Domino`s Pizza, которую выкупили рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, сменит название на Domиno Pizza. Об этом сообщили на презентации проекта.
За месяц будет переделана «большая часть всего», в том числе рецепты, рассказал Пинский. Он отметил, что с 60 точками уже были достигнуты договоренности, с остальными франчайзи ведутся переговоры.
По словам ресторатора, российские франчайзи сами обратились за помощью, так как американский владелец их «здесь бросает». Общий объем инвестиций составил порядка 100 млн руб., уточнил ресторатор. Он также добавил, что, скорее всего, у новой сети будет около 150 точек, когда она полностью перезапустится.
29 августа о создании нового бренда «Ведомостям» сообщил представитель команды проекта. Неделей ранее нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение о банкротстве своего российского подразделения. После этого Тимати предложил владельцам компании выкупить все пиццерии в РФ, проведя ребрендинг сети.