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Бизнес

Пинский и Тимати объединят франчайзи Domino’s Pizza под новым брендом

Купить российские активы самой сети они, скорее всего, не смогут
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский объединят под новым брендом экс-франчайзи Domino’s Pizza в России. 30 августа об этом будет объявлено официально, рассказал «Ведомостям» представитель команды, которая готовит этот проект. Других деталей он не раскрыл.

Нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение о банкротстве своего российского подразделения 21 августа. На следующий день Тимати предложил владельцам компании выкупить все пиццерии в нашей стране, проведя ребрендинг сети. 29 августа он опубликовал фото с фирменной сумкой Domino’s Pizza на своей странице во «ВКонтакте» с подписью: «Решили заняться пиццей. С сегодняшнего дня официально». В ответ на это председатель совета директоров и руководитель DP Eurasia Аслан Саранга в беседе с отраслевым изданием Food Service Russia заявил, что «не имеет понятия», о какой сделке бизнесмены ведут речь. По его словам, собственные активы компании не проданы, а все российские субфранчайзи должны будут сменить название, так как они не имеют права продолжать работать под брендом Domino’s Pizza.

На 30 июня 2023 г. сеть закрыла все собственные точки, в России остались только 142 работающие по франшизе пиццерии. Они до сих пор принимают заказы, убедились «Ведомости», но на запросы они не ответили.

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Концепция этого проекта устарела, поэтому ресторатор мог потерять интерес к нему

Пинский и Тимати увидели очень перспективную бизнес-возможность – не платя ничего и никому, получить сильную большую франчайзинговую сеть и развивать ее под новым брендом, т. е. фактически они бесплатно получили стартап на более чем 100 точек, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает создание нового бренда на руинах Domino’s «классной бизнес-идеей». По мнению Бурмистрова, Пинский и Тимати должны будут вложить в маркетинг, IT-инфраструктуру порядка 100–150 млн руб. в течение ближайшего года, но это все равно на порядок меньше, чем реальная стоимость активов Domino’s Pizza в России. Ее аналитик оценил примерно в 500 млн руб. (включая стоимость бренда).

Бурмистров считает, что на первом этапе франчайзи не будет платить команде Пинского и Тимати в том же объеме, что платили DP Eurasia. Но по мере роста вложений в раскрутку нового бренда обязательства с их стороны увеличатся.

В конце июля 2022 г. Пинский и Тимати выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks за сумму около 500 млн руб. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа 2022 г., а уже в январе, по словам Пинского, сеть Stars Coffee обогнала по показателям Starbucks.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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