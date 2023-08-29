Пинский и Тимати объединят франчайзи Domino’s Pizza под новым брендом

Нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение о банкротстве своего российского подразделения 21 августа. На следующий день Тимати предложил владельцам компании выкупить все пиццерии в нашей стране, проведя ребрендинг сети. 29 августа он опубликовал фото с фирменной сумкой Domino’s Pizza на своей странице во «ВКонтакте» с подписью: «Решили заняться пиццей. С сегодняшнего дня официально». В ответ на это председатель совета директоров и руководитель DP Eurasia Аслан Саранга в беседе с отраслевым изданием Food Service Russia заявил, что «не имеет понятия», о какой сделке бизнесмены ведут речь. По его словам, собственные активы компании не проданы, а все российские субфранчайзи должны будут сменить название, так как они не имеют права продолжать работать под брендом Domino’s Pizza.