Новый совладелец российского Starbucks Антон Пинский вышел из сети ресторанов суши «Тодасё»

Бизнесмен Антон Пинский продал свою долю в 33,33% в ООО «Ресурс-М», которому принадлежат права на бренд ресторанов суши «Тодасё». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 18 ноября. Также из «СПАРК-Интерфакса» следует, что теперь эта доля принадлежит самой «Ресурс-М», а оставшиеся 66,67% – Виктору Андрееву, с апреля занимающему пост генерального директора компании. До этого он девять лет руководил юрлицом, управляющим рестораном «Тодасё» в здании «Центрального телеграфа» в Москве.