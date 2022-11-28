Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Новый совладелец российского Starbucks Антон Пинский вышел из сети ресторанов суши «Тодасё»

Концепция этого проекта устарела, поэтому ресторатор мог потерять интерес к нему
Анна Киселева
 Доля Пинского в «Ресурс-м» (33,33%), скорее всего, перейдет ко второму члену общества — Андрееву / Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмен Антон Пинский продал свою долю в 33,33% в ООО «Ресурс-М», которому принадлежат права на бренд ресторанов суши «Тодасё». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 18 ноября. Также из «СПАРК-Интерфакса» следует, что теперь эта доля принадлежит самой «Ресурс-М», а оставшиеся 66,67% – Виктору Андрееву, с апреля занимающему пост генерального директора компании. До этого он девять лет руководил юрлицом, управляющим рестораном «Тодасё» в здании «Центрального телеграфа» в Москве.

Пинский не ответил на звонки корреспондента «Ведомостей». Связаться с Андреевым не удалось. Запрос в «Тодасё» остался без ответа. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость доли Пинского в 10–11,7 млн руб.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных