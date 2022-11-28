Новый совладелец российского Starbucks Антон Пинский вышел из сети ресторанов суши «Тодасё»Концепция этого проекта устарела, поэтому ресторатор мог потерять интерес к нему
Бизнесмен Антон Пинский продал свою долю в 33,33% в ООО «Ресурс-М», которому принадлежат права на бренд ресторанов суши «Тодасё». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 18 ноября. Также из «СПАРК-Интерфакса» следует, что теперь эта доля принадлежит самой «Ресурс-М», а оставшиеся 66,67% – Виктору Андрееву, с апреля занимающему пост генерального директора компании. До этого он девять лет руководил юрлицом, управляющим рестораном «Тодасё» в здании «Центрального телеграфа» в Москве.
Пинский не ответил на звонки корреспондента «Ведомостей». Связаться с Андреевым не удалось. Запрос в «Тодасё» остался без ответа. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость доли Пинского в 10–11,7 млн руб.
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