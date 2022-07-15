Ресторатор Пинский и Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.