«Коммерсантъ» сообщил о резком росте импорта вина в РФ перед повышением пошлин

Президент Ladoga Вениамин Грабар пояснил газете, что такие показатели июля обусловлены ростом заказов российских импортеров в мае – июне, когда появилась информация о возможном повышении пошлин, а также прогнозом роста курсов валют. По его оценке, в августе импорт также превысит результаты августа 2022 г., но в сентябре и октябре он сократится на 15-30%. С ним согласен и президент Simple Group Максим Каширин, отметивший, что после продажи остатков потребители будут переключаться на вина из других регионов из-за роста цен на продукцию из недружественных стран.