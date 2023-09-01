«Коммерсантъ» сообщил о резком росте импорта вина в РФ перед повышением пошлин
Импорт всех вин в Россию в июле, за месяц до повышения пошлин на такую продукцию из недружественных стран, превысил 45,5 млн л без учета ЕАЭС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.
Объем июльских поставок вырос по сравнению с июнем на 17%, став в результате максимальным в этом году. В годовом выражении импорт в июле вырос на 46%, а за январь – июль на 42% до 251 млн л.
В конце июля правительство повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Как отмечал тогда Минэк, эта мера является ответной на действия в отношении России со стороны таких государств. Пошлины вступили в силу с 1 августа.
Как отмечает издание, сильнее всего (на 56,6% в месячном выражении и на 65% – в годовом) увеличился импорт вина из Италии, составив по итогам июля 17 млн т. В результате эта страна в январе – июле стала лидером по поставкам тихих вин в Россию с 35,17 млн л, опередив Грузию (35,14 млн л).
Президент Ladoga Вениамин Грабар пояснил газете, что такие показатели июля обусловлены ростом заказов российских импортеров в мае – июне, когда появилась информация о возможном повышении пошлин, а также прогнозом роста курсов валют. По его оценке, в августе импорт также превысит результаты августа 2022 г., но в сентябре и октябре он сократится на 15-30%. С ним согласен и президент Simple Group Максим Каширин, отметивший, что после продажи остатков потребители будут переключаться на вина из других регионов из-за роста цен на продукцию из недружественных стран.
В июле Минэк сообщал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, отмечало министерство. Также вырос спрос на южноафриканские вина. Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств.