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Бизнес

«Коммерсантъ» сообщил о резком росте импорта вина в РФ перед повышением пошлин

Ведомости

Импорт всех вин в Россию в июле, за месяц до повышения пошлин на такую продукцию из недружественных стран, превысил 45,5 млн л без учета ЕАЭС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Объем июльских поставок вырос по сравнению с июнем на 17%, став в результате максимальным в этом году. В годовом выражении импорт в июле вырос на 46%, а за январь – июль на 42% до 251 млн л.

В конце июля правительство повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Как отмечал тогда Минэк, эта мера является ответной на действия в отношении России со стороны таких государств. Пошлины вступили в силу с 1 августа.

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Как отмечает издание, сильнее всего (на 56,6% в месячном выражении и на 65% – в годовом) увеличился импорт вина из Италии, составив по итогам июля 17 млн т. В результате эта страна в январе – июле стала лидером по поставкам тихих вин в Россию с 35,17 млн л, опередив Грузию (35,14 млн л).

Президент Ladoga Вениамин Грабар пояснил газете, что такие показатели июля обусловлены ростом заказов российских импортеров в мае – июне, когда появилась информация о возможном повышении пошлин, а также прогнозом роста курсов валют. По его оценке, в августе импорт также превысит результаты августа 2022 г., но в сентябре и октябре он сократится на 15-30%. С ним согласен и президент Simple Group Максим Каширин, отметивший, что после продажи остатков потребители будут переключаться на вина из других регионов из-за роста цен на продукцию из недружественных стран.

В июле Минэк сообщал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, отмечало министерство. Также вырос спрос на южноафриканские вина. Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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