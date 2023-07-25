Россия повысила пошлины на импорт вин из недружественных стран

Россия повысила пошлины на импорт вин из недружественных странСтавки ввозных таможенных пошлин вырастут на срок до конца 2023 года
Правительство вводит новые ответные меры на действия в отношении России со стороны недружественных стран. Об этом сообщил журналистам представитель Минэкономразвития со ссылкой на подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление (этот документ еще не опубликован).
В частности, пошлины на ввоз вина из недружественных стран вырастут с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр), говорится в сообщении. «Отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», – сообщает Минэк. Кроме отечественных производителей рынок винной продукции будет насыщаться импортными поставками из дружественных и нейтральных стран, сообщили в министерстве. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%. Также вырос спрос на южноафриканские вина, приводит данные Минэк.
Также правительство вводит запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. При отказе от импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из стран Евросоюза, США, Норвегии освободятся отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, говорится в пресс-релизе.
Кроме того, правительство повысило пошлины на импорт глицерина с 5 до 35%. Также устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50%, на детали строительные из полиуретана, происходящие из недружественных стран, – в размере 35%. «По информации Минпромторга России, реализация данной меры позволит увеличить использование отечественной древесины в производстве фанеры, что будет способствовать реализации задачи, поставленной правительством РФ по дальнейшему увеличению глубокой переработки древесины», – говорится в пресс-релизе. По оценке Минэка, загрузка отечественных фанерных производств увеличится.
Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств, среди них США, ЕС, Япония, Австралия, Канада, Великобритания.
По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в первом полугодии 2023 г. составило $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 г. ($147,6 млрд). Объем российского экспорта товаров в первом полугодии 2023 г. составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше объема за аналогичный период прошлого года. Объем импорта в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 19,5% до $151,3 млрд.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Минэк подготовил проект постановления правительства, который предлагает увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза – с 12,5 до 20%. Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэке «для защиты отечественных производителей». Ключевой при проработке указанного вопроса была необходимость выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он. Параметры, которые обсуждаются сейчас, «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина».
В случае одобрения инициативы импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин ожидает роста минимум на 10%. По его словам, в случае если пошлина составит не менее чем $1,5 за литр, это ударит по недорогому сегменту и стоимость таких напитков вырастет даже в 2 раза.
Торгово-промышленная палата поддерживает усилия правительства по преференциям для отечественных винодельческих предприятий, сообщил «Ведомостям» президент организации Сергей Катырин. При этом повышение ввозных таможенных пошлин на винодельческую продукцию требует детального обсуждения с представителями бизнеса, так как может привести к целому ряду негативных последствий, считает он. В частности, по его словам, это может повлечь за собой рост цен на весь ассортимент винодельческой продукции, что изменит структуру потребления алкогольной продукции в сторону крепких напитков. Кроме того, отсутствие конкуренции на рынке может привести к снижению качества вин, которые производятся в России, пояснил он.
Катырин считает, что необходимо поэтапное повышение ввозных таможенных пошлин – не более чем на 2-3%. Кроме того, по его словам, необходимы дополнительные меры поддержки российских производителей – например, введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость, налога на имущество в отношении производственных винодельческих объектов и сельскохозяйственных земель, занятых виноградниками.
Повысить пошлины на импортное вино в июне этого года предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России. С точки зрения объединения, ставку надо было установить на уровне минимум 50%.