Россия повысила пошлины на импорт вин из недружественных стран

Торгово-промышленная палата поддерживает усилия правительства по преференциям для отечественных винодельческих предприятий, сообщил «Ведомостям» президент организации Сергей Катырин. При этом повышение ввозных таможенных пошлин на винодельческую продукцию требует детального обсуждения с представителями бизнеса, так как может привести к целому ряду негативных последствий, считает он. В частности, по его словам, это может повлечь за собой рост цен на весь ассортимент винодельческой продукции, что изменит структуру потребления алкогольной продукции в сторону крепких напитков. Кроме того, отсутствие конкуренции на рынке может привести к снижению качества вин, которые производятся в России, пояснил он.