СД «Сибура» рекомендовал утвердить дивиденды за первое полугодие в 15,53 рубля за акцию

Включая выплаты за I квартал этого года (3,16 руб. на акцию, 8,1 млрд руб. в сумме), компания может направить на дивиденды 18,69 руб. на акцию (47,9 млрд руб. в сумме) по итогам первых шести месяцев. Как уточняет ТАСС, совет рекомендовал дать право получения дивидендов акционерами на 9 октября.