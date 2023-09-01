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Инвестиции

СД «Сибура» рекомендовал утвердить дивиденды за первое полугодие в 15,53 рубля за акцию

Ведомости

Совет директоров нефтегазохимической компании «Сибур» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 15,53 руб. на акцию. Это следует из решения совета.

Включая выплаты за I квартал этого года (3,16 руб. на акцию, 8,1 млрд руб. в сумме), компания может направить на дивиденды 18,69 руб. на акцию (47,9 млрд руб. в сумме) по итогам первых шести месяцев. Как уточняет ТАСС, совет рекомендовал дать право получения дивидендов акционерами на 9 октября.

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В июле «Сибур» впервые в России провел сделку по размещению свободной рублевой ликвидности в цифровые финансовые активы (ЦФА) сроком на 30 дней, рассказывал «Ведомостям» гендиректор финансовой платформы «Лайтхаус» и член координационного совета по вопросам цифровизации Российского союза промышленников и предпринимателей Денис Иорданиди.

Сообщалось, что компания разместила более 400 млн руб. в качестве инвестора. Участники сделки не раскрыли эмитента и доходность из-за соглашения о неразглашении, но Иорданиди рассказал, что она превышала доходность по банковским вкладам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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