СД «Сибура» рекомендовал утвердить дивиденды за первое полугодие в 15,53 рубля за акцию
Включая выплаты за I квартал этого года (3,16 руб. на акцию, 8,1 млрд руб. в сумме), компания может направить на дивиденды 18,69 руб. на акцию (47,9 млрд руб. в сумме) по итогам первых шести месяцев. Как уточняет ТАСС, совет рекомендовал дать право получения дивидендов акционерами на 9 октября.
В июле «Сибур» впервые в России провел сделку по размещению свободной рублевой ликвидности в цифровые финансовые активы (ЦФА) сроком на 30 дней, рассказывал «Ведомостям» гендиректор финансовой платформы «Лайтхаус» и член координационного совета по вопросам цифровизации Российского союза промышленников и предпринимателей Денис Иорданиди.
Сообщалось, что компания разместила более 400 млн руб. в качестве инвестора. Участники сделки не раскрыли эмитента и доходность из-за соглашения о неразглашении, но Иорданиди рассказал, что она превышала доходность по банковским вкладам.