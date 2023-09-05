Рестораторы Москвы пожаловались на нехватку поваров и барменов

Из России может уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов, писали ранее «Ведомости». Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. По его словам, из-за роста курса доллара заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. Он предполагает, что отток трудовых мигрантов в первую очередь вероятен в наименее оплачиваемых сферах – ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве и т. д.