Россия и Мьянма возобновили авиасообщение

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прогнозировала, что на начальном этапе турпоток на направлении будет маленьким. В то же время гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявлял, что Мьянма является «одной из самых недооцененных» стран в мире с точки зрения туристического потенциала.