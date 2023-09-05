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Бизнес

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение

Ведомости

Авиасообщение между Россией и Мьянмой, приостановленное 30 лет назад, возобновилось, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сегодня, 5 сентября 2023 г., в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск», – говорится в сообщении.

Рейс встретили представители руководства Новосибирской области, аэропорта Толмачево, Росавиации, а также чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы в России Лвин У. Республика стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

Прямые рейсы из Мьянмы в Москву хотят запустить в 2024 году

Для этого Myanmar Airways планирует взять в лизинг широкофюзеляжные самолеты

«Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов», – отметили в Росавиации.

Ранее в Myanmar Airways сообщали «Ведомостям», что компания возьмет в лизинг дальнемагистральные самолеты Airbus A330 для прямых полетов из Янгона в Москву. 

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прогнозировала, что на начальном этапе турпоток на направлении будет маленьким. В то же время гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявлял, что Мьянма является «одной из самых недооцененных» стран в мире с точки зрения туристического потенциала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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