Глава «Молдовагаза» удивился итогам аудита долга перед «Газпромом»

Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 6 сентября минэнерго республики сообщил, что правительство республики по итогам аудита считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, ведомство не пояснило.