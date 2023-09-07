Глава «Молдовагаза» удивился итогам аудита долга перед «Газпромом»
Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил недоумение из-за итогов аудита долга компании перед «Газпромом», проведенного молдавским правительством.
«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн», – написал он в своем Telegram-канале.
Подробная позиция компании будет опубликована позже, добавил Чебан.
Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 6 сентября минэнерго республики сообщил, что правительство республики по итогам аудита считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, ведомство не пояснило.
«Газпром» выразил категорическое несогласие с этим шагом Молдавии, подчеркнув, что намерен отстаивать свои права «всеми возможными способами». В российском холдинге также напомнили, что наличие задолженности подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража.
«Молдовагаз» создан в 1999 г. «Газпрому» принадлежит 50% акций компании, 35,33% – правительству Молдавии, 13,44% – комитету по управлению имуществом Приднестровья, оставшиеся 1,23% – миноритариям.