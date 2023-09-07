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Бизнес

Глава «Молдовагаза» удивился итогам аудита долга перед «Газпромом»

Ведомости

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил недоумение из-за итогов аудита долга компании перед «Газпромом», проведенного молдавским правительством.

«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн», – написал он в своем Telegram-канале.

Подробная позиция компании будет опубликована позже, добавил Чебан.

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Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 6 сентября минэнерго республики сообщил, что правительство республики по итогам аудита считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, ведомство не пояснило.

«Газпром» выразил категорическое несогласие с этим шагом Молдавии, подчеркнув, что намерен отстаивать свои права «всеми возможными способами». В российском холдинге также напомнили, что наличие задолженности подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража.

«Молдовагаз» создан в 1999 г. «Газпрому» принадлежит 50% акций компании, 35,33% – правительству Молдавии, 13,44% – комитету по управлению имуществом Приднестровья, оставшиеся 1,23% – миноритариям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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