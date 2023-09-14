Владелец сети «Вкусно и точка» купил компанию-разработчика ПО
Владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» Александр Говор приобрел компанию по разработке компьютерного оборудования и программного обеспечения «Им инжиниринг сервисез». Об этом сообщил «Интерфакс».
Ранее «Им инжиниринг сервисез» владели две нидерландские корпорации. Говор выкупил 99% акций у Ingram Micro Global Services B.V. и 1% у Ingram Micro Europe B.V.
Новоприобретенная Говором компания появилась в 2016 г. По данным «Интерфакса», в 2018-2021 гг. ее средняя выручка составляла 1,2–1,5 млрд руб. В 2022 г. показатель снизился до 1,06 млрд руб. Чистая прибыль в 2018-2021 гг. составляла 71–162 млн руб. В прошлом году компания сработала в убыток на 69 млн руб.
Александр Говор выкупил сеть ресторанов McDonald's весной 2022 г., бренд ушел из России в связи со спецоперацией на Украине. Первое кафе «Вкусно и точка» он открыл 12 июня 2022 г. Заведения новой сети сохранили меню своего предшественника за исключением некоторых позиций, а также стандарты обслуживания. К концу 2022 г. «Вкусно и точка» восстановила долю рынка после ухода McDonald's.