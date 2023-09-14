Владелец сети «Вкусно и точка» купил компанию-разработчика ПО

Александр Говор выкупил сеть ресторанов McDonald's весной 2022 г., бренд ушел из России в связи со спецоперацией на Украине. Первое кафе «Вкусно и точка» он открыл 12 июня 2022 г. Заведения новой сети сохранили меню своего предшественника за исключением некоторых позиций, а также стандарты обслуживания. К концу 2022 г. «Вкусно и точка» восстановила долю рынка после ухода McDonald's.