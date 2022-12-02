«Вкусно — и точка» восстановила долю рынка после ухода «Макдоналдса»
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» восстановила долю на российском рынке, которую ранее занимал «Макдоналдс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«На данный момент "Вкусно — и точка" полностью восстановила долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 г.», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что после ребрендинга оборот сети упал на 15-20%.
В пресс-службе «Вкусно — и точка» отметили, что озвученные данные некорректны, поскольку предприятия по всей географии сети были открыты только в сентябре, также полгода не работала доставка.
Согласно данным лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ от сентября 2020 г., доля «Макдоналдса» на российском рынке составляла 7%. В мае 2022 г. старший директор-руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова оценивала долю сети ресторанов на рынке РФ в 5%.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдса» открылись под брендом «Вкусно — и точка» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.
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