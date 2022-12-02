«Вкусно — и точка» восстановила долю рынка после ухода «Макдоналдса»

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».