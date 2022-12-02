Газета
Бизнес

«Вкусно — и точка» восстановила долю рынка после ухода «Макдоналдса»

Ведомости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» восстановила долю на российском рынке, которую ранее занимал «Макдоналдс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

«На данный момент "Вкусно — и точка" полностью восстановила долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 г.», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что после ребрендинга оборот сети упал на 15-20%. 

В пресс-службе «Вкусно — и точка» отметили, что озвученные данные некорректны, поскольку предприятия по всей географии сети были открыты только в сентябре, также полгода не работала доставка.

Согласно данным лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ от сентября 2020 г., доля «Макдоналдса» на российском рынке составляла 7%. В мае 2022 г. старший директор-руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова оценивала долю сети ресторанов на рынке РФ в 5%.

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 

12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдса» открылись под брендом «Вкусно — и точка» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных