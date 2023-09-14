Комплекс «Татнефти» планирует переработать 18 млн тонн нефти в этом году
Объем переработки на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко», принадлежащем группе «Татнефти», по итогам 2023 г. должен составить 18 млн т. Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, передает ТАСС.
«В текущем году объем переработки нефтесырья на "Танеко" должен превысить 18 млн т», – сказал он на ежегодном послании Госсовету республики.
Ожидается, что добыча нефти в Татарстане по итогам этого года составит не менее 35 млн т. Эти показатели находятся на уровне добычи прошлого года.
«Татнефть» в августе представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании выросла на 6% в годовом выражении и составила 147,67 млрд руб., что превышает прогнозы аналитиков рынка. Ближе всех оказался прогноз экспертов «Финама» – 147,2 млрд руб.