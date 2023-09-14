Газета
Бизнес

Комплекс «Татнефти» планирует переработать 18 млн тонн нефти в этом году

Ведомости

Объем переработки на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко», принадлежащем группе «Татнефти», по итогам 2023 г. должен составить 18 млн т. Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, передает ТАСС.

«В текущем году объем переработки нефтесырья на "Танеко" должен превысить 18 млн т», – сказал он на ежегодном послании Госсовету республики.

Ожидается, что добыча нефти в Татарстане по итогам этого года составит не менее 35 млн т. Эти показатели находятся на уровне добычи прошлого года.

«Татнефть» в августе представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании выросла на 6% в годовом выражении и составила 147,67 млрд руб., что превышает прогнозы аналитиков рынка. Ближе всех оказался прогноз экспертов «Финама» – 147,2 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных