«Татнефть» зафиксировала рост чистой прибыли по итогам полугодия
«Татнефть» представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании выросла на 6% в годовом выражении и составила 147,67 млрд руб.
Как отмечает «Интерфакс», результат превысил прогнозы аналитиков рынка. Ближе всех оказался прогноз экспертов «Финама», которые прогнозировали чистую прибыль в размере 147,2 млрд руб.
На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость бумаг компании снизилась на 0,26% до минимума в 586 руб. По состоянию на 12:15 мск бумаги стоили 587,3 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3215,59 пункта (+0,53%). С начала года котировки компании выросли на 68%, бенчмарк – на 49%
В отчетный период выручка «Татнефти» снизилась на 21,1% до 623,86 млрд руб. При этом выручка от продажи нефти упала на 33% до 379,22 млрд руб., от реализации нефтепродуктов – на 16% до 373,56 млрд руб.
15 августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. за бумагу. Внеочередное собрание акционеров, где рассмотрят вопрос о выплате дивидендов, назначено на 21 сентября.