«Татнефть» зафиксировала рост чистой прибыли по итогам полугодия

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость бумаг компании снизилась на 0,26% до минимума в 586 руб. По состоянию на 12:15 мск бумаги стоили 587,3 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3215,59 пункта (+0,53%). С начала года котировки компании выросли на 68%, бенчмарк – на 49%