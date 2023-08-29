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Инвестиции

«Татнефть» зафиксировала рост чистой прибыли по итогам полугодия

Ведомости

«Татнефть» представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании выросла на 6% в годовом выражении и составила 147,67 млрд руб.

Как отмечает «Интерфакс», результат превысил прогнозы аналитиков рынка. Ближе всех оказался прогноз экспертов «Финама», которые прогнозировали чистую прибыль в размере 147,2 млрд руб.

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На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость бумаг компании снизилась на 0,26% до минимума в 586 руб. По состоянию на 12:15 мск бумаги стоили 587,3 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3215,59 пункта (+0,53%). С начала года котировки компании выросли на 68%, бенчмарк – на 49%

В отчетный период выручка «Татнефти» снизилась на 21,1% до 623,86 млрд руб. При этом выручка от продажи нефти упала на 33% до 379,22 млрд руб., от реализации нефтепродуктов – на 16% до 373,56 млрд руб.

15 августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. за бумагу. Внеочередное собрание акционеров, где рассмотрят вопрос о выплате дивидендов, назначено на 21 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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