Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

В начале августа «Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Она уменьшилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 128,1 млрд руб. Выручка компании за отчетный период снизилась до 531,24 млрд руб. (-25%).