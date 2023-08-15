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Инвестиции

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость бумаг «Татнефти» на фоне новости росла на 2,38% до дневного максимума в 590 руб. По состоянию на 17:19 мск стоимость бумаг составила 586,56 (+1,77%).

Внеочередное собрание акционеров, где рассмотрят вопрос о выплате дивидендов, назначено на 21 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 27 августа, отмечается в сообщении.

В начале августа «Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Она уменьшилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 128,1 млрд руб. Выручка компании за отчетный период снизилась до 531,24 млрд руб. (-25%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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