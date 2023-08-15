Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость бумаг «Татнефти» на фоне новости росла на 2,38% до дневного максимума в 590 руб. По состоянию на 17:19 мск стоимость бумаг составила 586,56 (+1,77%).
Внеочередное собрание акционеров, где рассмотрят вопрос о выплате дивидендов, назначено на 21 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 27 августа, отмечается в сообщении.
В начале августа «Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Она уменьшилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 128,1 млрд руб. Выручка компании за отчетный период снизилась до 531,24 млрд руб. (-25%).