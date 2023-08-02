«Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии
Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) уменьшилась в первом полугодии 2023 г. на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 128,1 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.
Акции отреагировали ростом на выход отчетности. По состоянию на 14:42 мск котировки росли на 1,39% до 533,8 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Выручка компании за отчетный период снизилась до 531,24 млрд руб. (-25%). Валовая прибыль уменьшилась до 166,4 млрд руб. (-37%), а прибыль до налогообложения составила 155,8 млрд руб. (-16%). Прибыль от продаж сократилась до 120,3 млрд руб. (-47%).
«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Республика Татарстан (ей принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций, следует из информации на сайте компании.