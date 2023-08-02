Газета
Инвестиции

«Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии

Ведомости

Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) уменьшилась в первом полугодии 2023 г. на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 128,1 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Акции отреагировали ростом на выход отчетности. По состоянию на 14:42 мск котировки росли на 1,39% до 533,8 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Выручка компании за отчетный период снизилась до 531,24 млрд руб. (-25%). Валовая прибыль уменьшилась до 166,4 млрд руб. (-37%), а прибыль до налогообложения составила 155,8 млрд руб. (-16%). Прибыль от продаж сократилась до 120,3 млрд руб. (-47%).

«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Республика Татарстан (ей принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций, следует из информации на сайте компании.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных