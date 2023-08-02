«Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии

Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) уменьшилась в первом полугодии 2023 г. на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., до 128,1 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.