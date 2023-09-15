Объем заключенных на ВЭФ соглашений составил 3,8 трлн рублей

Годом ранее в ходе 7-го ВЭФ было заключено 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн руб., сообщал Трутнев. В форуме 2022 г. также приняли участие более 7000 человек из 68 стран, включая порядка 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. По словам вице-премьера, самые многочисленные иностранные делегации были из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Республики Корея.