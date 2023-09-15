Суд приговорил к шести годам колонии бывшего франчайзи McDonald's в Казахстане
Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны приговорила к шести годам лишения свободы бизнесмена и бывшего франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрата Боранбаева по делу о растрате 14,5 млрд тенге, пишет местный портал «Курсив».
Суд признал Боранбаева виновным в растрате и легализации 14,5 млрд тенге АО «Казтрансгаз», помимо наказания в виде лишения свободы, постановил конфисковать имущество бизнесмена и запретил занимать ему должности на госслужбе и в Нацбанке.
Утром прокуратура Астаны сообщила, что с Боранбоевым и другими участниками дела было заключено соглашение о признании вины, согласно которому подсудимые не будут оспаривать свою вину и назначенное наказание. Также фигуранты дела полностью возместили причиненный ущерб. Накануне надзорное ведомство сообщило, Боранбоев вернул государству активы на 90 млрд тенге, в числе которых нефтяное месторождение, предприятие в сфере сервиса и др.
В конце марта 2023 г. Боранбаева и его доверенное лицо Романа Наханова, зампредседателя правления QazaqGaz Тайыра Жанузака суд приговорил к восьми годам лишения свободы. В июле приговор был отменен. В августе подсудимые подали ходатайство о заключении сделки. 15 сентября суд назначил Наханову шесть лет колонии, а Жанузаку – пять лет.
В начале 2023 г. сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» сообщила, что прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане. Боранбаев говорил, что это никак не связано с его уголовным делом. Основной причиной были проблемы с поставками продуктов.