Суд приговорил к шести годам колонии бывшего франчайзи McDonald's в Казахстане

Утром прокуратура Астаны сообщила, что с Боранбоевым и другими участниками дела было заключено соглашение о признании вины, согласно которому подсудимые не будут оспаривать свою вину и назначенное наказание. Также фигуранты дела полностью возместили причиненный ущерб. Накануне надзорное ведомство сообщило, Боранбоев вернул государству активы на 90 млрд тенге, в числе которых нефтяное месторождение, предприятие в сфере сервиса и др.