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Суд приговорил к шести годам колонии бывшего франчайзи McDonald's в Казахстане

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны приговорила к шести годам лишения свободы бизнесмена и бывшего франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрата Боранбаева по делу о растрате 14,5 млрд тенге, пишет местный портал «Курсив».

Суд признал Боранбаева виновным в растрате и легализации 14,5 млрд тенге АО «Казтрансгаз», помимо наказания в виде лишения свободы, постановил конфисковать имущество бизнесмена и запретил занимать ему должности на госслужбе и в Нацбанке.  

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Утром прокуратура Астаны сообщила, что с Боранбоевым и другими участниками дела было заключено соглашение о признании вины, согласно которому подсудимые не будут оспаривать свою вину и назначенное наказание. Также фигуранты дела полностью возместили причиненный ущерб. Накануне надзорное ведомство сообщило, Боранбоев вернул государству активы на 90 млрд тенге, в числе которых нефтяное месторождение, предприятие в сфере сервиса и др.

В конце марта 2023 г. Боранбаева и его доверенное лицо Романа Наханова, зампредседателя правления QazaqGaz Тайыра Жанузака суд приговорил к восьми годам лишения свободы. В июле приговор был отменен. В августе подсудимые подали ходатайство о заключении сделки. 15 сентября суд назначил Наханову шесть лет колонии, а Жанузаку – пять лет.

В начале 2023 г. сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» сообщила, что прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане. Боранбаев говорил, что это никак не связано с его уголовным делом. Основной причиной были проблемы с поставками продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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