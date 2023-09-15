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Бизнес

Цена на бензин АИ-92 на бирже впервые превысила 70 000 рублей за тонну

Ведомости

Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов 15 сентября превысила 70 000 руб./т и достигла нового абсолютного максимума. На 14:55 стоимость увеличилась на 1,15% и составила 70 446 руб./т, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Исторического максимума достигли и цены на летнее дизтопливо, авиакеросин и топочный мазут. Стоимость летнего дизеля составила 73 758 руб./т (+0,97%), авиакеросина – 75 010 руб./т (+2,76%), мазута – 37 236 руб./т (+1,81%). Максимальную стоимость дизеля биржа фиксировала 14 сентября – она составляла 73 049 руб./т. Цена на топливо для реактивных двигателей достигла предыдущего рекорда 7 сентября – 71 719 руб./т. Предыдущий максимум по стоимости мазута был достигнут 14 сентября и составил 36 574 руб./т.

Бензин марки АИ-95 по итогам торгов подорожал в европейской части России на 0,17% до 76 403 руб./т. – на 473 руб. меньше исторического максимума. Рекордную стоимость АИ-95 биржа зафиксировала 7 сентября – она составляла 76 876 руб./т.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил 11 сентября, что ситуация на рынке моторного топлива должна улучшиться «в ближайшее время». Он объяснил, что прогноз ведомства связан с грядущим завершением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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