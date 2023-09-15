Цена на бензин АИ-92 на бирже впервые превысила 70 000 рублей за тонну

Исторического максимума достигли и цены на летнее дизтопливо, авиакеросин и топочный мазут. Стоимость летнего дизеля составила 73 758 руб./т (+0,97%), авиакеросина – 75 010 руб./т (+2,76%), мазута – 37 236 руб./т (+1,81%). Максимальную стоимость дизеля биржа фиксировала 14 сентября – она составляла 73 049 руб./т. Цена на топливо для реактивных двигателей достигла предыдущего рекорда 7 сентября – 71 719 руб./т. Предыдущий максимум по стоимости мазута был достигнут 14 сентября и составил 36 574 руб./т.