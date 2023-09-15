Цена на бензин АИ-92 на бирже впервые превысила 70 000 рублей за тонну
Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов 15 сентября превысила 70 000 руб./т и достигла нового абсолютного максимума. На 14:55 стоимость увеличилась на 1,15% и составила 70 446 руб./т, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Исторического максимума достигли и цены на летнее дизтопливо, авиакеросин и топочный мазут. Стоимость летнего дизеля составила 73 758 руб./т (+0,97%), авиакеросина – 75 010 руб./т (+2,76%), мазута – 37 236 руб./т (+1,81%). Максимальную стоимость дизеля биржа фиксировала 14 сентября – она составляла 73 049 руб./т. Цена на топливо для реактивных двигателей достигла предыдущего рекорда 7 сентября – 71 719 руб./т. Предыдущий максимум по стоимости мазута был достигнут 14 сентября и составил 36 574 руб./т.
Бензин марки АИ-95 по итогам торгов подорожал в европейской части России на 0,17% до 76 403 руб./т. – на 473 руб. меньше исторического максимума. Рекордную стоимость АИ-95 биржа зафиксировала 7 сентября – она составляла 76 876 руб./т.
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил 11 сентября, что ситуация на рынке моторного топлива должна улучшиться «в ближайшее время». Он объяснил, что прогноз ведомства связан с грядущим завершением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.