В Молдавии оштрафовали подконтрольную «Газпрому» компанию из-за требований ЕС
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии оштрафовало компанию «Молдоватрансгаз» – подконтрольную «Газпрому» дочернюю структуру «Молдовагаза». Размер штрафа составил 34 млн леев ($1,9 млн по курсу на 15 сентября), сообщила пресс-служба ведомства.
«НАРЭ наложило финансовые санкции на оператора системы транспортировки природного газа <...> за несоблюдение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости по отношению к <...> «Молдовагазу», – уточнило НАРЭ.
«Молдоватрансгаз» обязали отделиться от компании-поставщика голубого топлива в рамках Третьего энергетического пакета Евросоюза. Оператору необходимо разделить поставки, транспортировку и дистрибуцию на газовом рынке. По решению НАРЭ «Молдоватрансгаз» должен перейти под государственное управление.
Осенью 2022 г. «Газпром» сообщил, что долг «Молдовагаза» за поставленное топливо достиг $433 млн. С учетом просрочки платежей молдавской компании необходимо выплатить российской корпорации $709 млн.
Правительство Молдавии провело собственный аудит и заявило, что может выплатить «Газпрому» только $8,6 млн от общего долга. Остальную сумму российской корпорации предложили просто списать.
Результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» со стороны кабмина бывшей советской республики вызвали недоумение у председателя правления молдавской компании Вадима Чебана. По его словам, долг составляет $46 млн.