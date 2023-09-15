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Бизнес

В Молдавии оштрафовали подконтрольную «Газпрому» компанию из-за требований ЕС

Ведомости

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии оштрафовало компанию «Молдоватрансгаз» – подконтрольную «Газпрому» дочернюю структуру «Молдовагаза». Размер штрафа составил 34 млн леев ($1,9 млн по курсу на 15 сентября), сообщила пресс-служба ведомства.

«НАРЭ наложило финансовые санкции на оператора системы транспортировки природного газа <...> за несоблюдение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости по отношению к <...> «Молдовагазу», – уточнило НАРЭ.

«Молдоватрансгаз» обязали отделиться от компании-поставщика голубого топлива в рамках Третьего энергетического пакета Евросоюза. Оператору необходимо разделить поставки, транспортировку и дистрибуцию на газовом рынке. По решению НАРЭ «Молдоватрансгаз» должен перейти под государственное управление.

Осенью 2022 г. «Газпром» сообщил, что долг «Молдовагаза» за поставленное топливо достиг $433 млн. С учетом просрочки платежей молдавской компании необходимо выплатить российской корпорации $709 млн. 

Правительство Молдавии провело собственный аудит и заявило, что может выплатить «Газпрому» только $8,6 млн от общего долга. Остальную сумму российской корпорации предложили просто списать. 

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Результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» со стороны кабмина бывшей советской республики вызвали недоумение у председателя правления молдавской компании Вадима Чебана. По его словам, долг составляет $46 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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