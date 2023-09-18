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Бизнес

International Paper продала долю в группе «Илим» российским акционерам

Ведомости

Российские акционеры выкупили 50% акций в Ilim SA, принадлежавших американской компании International Paper. Об этом сообщила пресс-служба группы «Илим».

Ценные бумаги приобрела компания «Илим Глобал Тимбер Рус», которой владеют инвестор в лесной и целлюлозно-бумажной промышленности Захар Смушкин и его бизнес-партнер Борис Зингаревич.

«В результате сделки контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам», – говорится в сообщении.

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«Илим» – крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в стране. Группе принадлежат комбинаты в Иркутской и Архангельской областях, а также филиалы в Усть-Илимске, Братске и Коряжме, гофрозаводы и предприятия лесозаготовки в Московской и Ленинградской областях. По собственным данным, компания производит 77% всей российской товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов и 25% белой бумаги. Общий объем выпускаемой продукции в 2022 г. составил 3,63 млн т.

International Paper купила 50% акций группы «Илим» в 2007 г. за $650 млн. В российской лесной промышленности это стало самым крупным партнерством с иностранным участием. О намерении продать свою долю International Paper заявила весной 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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