International Paper продала долю в группе «Илим» российским акционерам
Российские акционеры выкупили 50% акций в Ilim SA, принадлежавших американской компании International Paper. Об этом сообщила пресс-служба группы «Илим».
Ценные бумаги приобрела компания «Илим Глобал Тимбер Рус», которой владеют инвестор в лесной и целлюлозно-бумажной промышленности Захар Смушкин и его бизнес-партнер Борис Зингаревич.
«В результате сделки контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам», – говорится в сообщении.
«Илим» – крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в стране. Группе принадлежат комбинаты в Иркутской и Архангельской областях, а также филиалы в Усть-Илимске, Братске и Коряжме, гофрозаводы и предприятия лесозаготовки в Московской и Ленинградской областях. По собственным данным, компания производит 77% всей российской товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов и 25% белой бумаги. Общий объем выпускаемой продукции в 2022 г. составил 3,63 млн т.
International Paper купила 50% акций группы «Илим» в 2007 г. за $650 млн. В российской лесной промышленности это стало самым крупным партнерством с иностранным участием. О намерении продать свою долю International Paper заявила весной 2022 г.