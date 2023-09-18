International Paper продала долю в группе «Илим» российским акционерам

«Илим» – крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в стране. Группе принадлежат комбинаты в Иркутской и Архангельской областях, а также филиалы в Усть-Илимске, Братске и Коряжме, гофрозаводы и предприятия лесозаготовки в Московской и Ленинградской областях. По собственным данным, компания производит 77% всей российской товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов и 25% белой бумаги. Общий объем выпускаемой продукции в 2022 г. составил 3,63 млн т.