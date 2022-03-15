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Российский леспром хочет покинуть крупнейший иностранный инвестор

Но найти покупателя на 50% в группе «Илим» International Paper из США будет непросто
Василий Милькин
Для самой International Paper российский актив имеет важное значение / vk.com/ao_ilim_group

Компания International Paper из США рассматривает возможность продажи своей доли в группе «Илим», сообщила американская компания 14 марта. International Paper владеет 50% в «Илиме», еще 50% через швейцарскую Ilim SA принадлежат Захару Смушкину, Борису и Михаилу Зингаревичам. International Paper уточнила, что не намерена добиваться приостановки деятельности или инициировать процедуру ликвидации или банкротства в отношении группы «Илим».

International Paper закрыла сделку по покупке 50% акций группы «Илим» в 2007 г. за $650 млн. Это самое значительное партнерство с иностранным участием в секторе лесной промышленности России. Группа «Илим» – крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в России, объединяет целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) в Архангельской и Иркутской областях, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, а также предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. Компания выпускает 75% всей российской товарной целлюлозы (2,2 млн т в год), 20% картона (967 000 т) и 10% бумаги (320 000 т в год). Общий объем целлюлозно-бумажной продукции «Илима» – более 3,6 млн т в год. В России International Paper до 2021 г. принадлежал также Светогорский ЦБК (Ленинградская обл.), сейчас он находится под управлением Sylvamo Corporation, созданной International Paper в 2021 г. для ведения глобального бизнеса по производству бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных