Российский леспром хочет покинуть крупнейший иностранный инвестор

International Paper закрыла сделку по покупке 50% акций группы «Илим» в 2007 г. за $650 млн. Это самое значительное партнерство с иностранным участием в секторе лесной промышленности России. Группа «Илим» – крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в России, объединяет целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) в Архангельской и Иркутской областях, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, а также предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. Компания выпускает 75% всей российской товарной целлюлозы (2,2 млн т в год), 20% картона (967 000 т) и 10% бумаги (320 000 т в год). Общий объем целлюлозно-бумажной продукции «Илима» – более 3,6 млн т в год. В России International Paper до 2021 г. принадлежал также Светогорский ЦБК (Ленинградская обл.), сейчас он находится под управлением Sylvamo Corporation, созданной International Paper в 2021 г. для ведения глобального бизнеса по производству бумаги.