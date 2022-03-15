Российский леспром хочет покинуть крупнейший иностранный инвестор

Российский леспром хочет покинуть крупнейший иностранный инвесторНо найти покупателя на 50% в группе «Илим» International Paper из США будет непросто
Компания International Paper из США рассматривает возможность продажи своей доли в группе «Илим», сообщила американская компания 14 марта. International Paper владеет 50% в «Илиме», еще 50% через швейцарскую Ilim SA принадлежат Захару Смушкину, Борису и Михаилу Зингаревичам. International Paper уточнила, что не намерена добиваться приостановки деятельности или инициировать процедуру ликвидации или банкротства в отношении группы «Илим».
International Paper закрыла сделку по покупке 50% акций группы «Илим» в 2007 г. за $650 млн. Это самое значительное партнерство с иностранным участием в секторе лесной промышленности России. Группа «Илим» – крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в России, объединяет целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) в Архангельской и Иркутской областях, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, а также предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. Компания выпускает 75% всей российской товарной целлюлозы (2,2 млн т в год), 20% картона (967 000 т) и 10% бумаги (320 000 т в год). Общий объем целлюлозно-бумажной продукции «Илима» – более 3,6 млн т в год. В России International Paper до 2021 г. принадлежал также Светогорский ЦБК (Ленинградская обл.), сейчас он находится под управлением Sylvamo Corporation, созданной International Paper в 2021 г. для ведения глобального бизнеса по производству бумаги.