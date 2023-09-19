Участники TNF спрогнозировали продолжение дефицита кадров в России

Проблема кадрового дефицита актуальна для всех отраслей экономики, в том числе для нефтегазового сектора, подчеркнула начальник департамента по работе с персоналом и организационному развитию, блоку разведки и добычи «Газпром нефти» Галина Голощапова. По ее словам, это проблема не HR, а «даже государства».