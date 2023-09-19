Участники TNF спрогнозировали продолжение дефицита кадров в России
Дефицит кадров на рынке труда в России будет продолжаться в ближайшее время, заявила заместитель гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук.
На промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени Жук в беседе с журналистами отметила, что «дефицит есть и будет», пишет «Коммерсантъ».
Проблема кадрового дефицита актуальна для всех отраслей экономики, в том числе для нефтегазового сектора, подчеркнула начальник департамента по работе с персоналом и организационному развитию, блоку разведки и добычи «Газпром нефти» Галина Голощапова. По ее словам, это проблема не HR, а «даже государства».
Нефтегазовым компаниям необходимо сформировать единый заказ по подготовке студентов для колледжей и университетов, в противном случае учебные заведения будут распылятся под заказ каждого предприятия и в результате не дадут качественного образования, считает Голощапова.
Она также указала на другую проблему бизнеса в области кадров. По мнению Голощаповой, трудности у предприятий возникают не только с поиском новых сотрудников, но и с удержанием нынешних.
Нефтегазовой отрасли необходимы сотрудники, специализирующиеся на работе с новыми технологиями. Одновременно с этим есть потребность и в «старых» специальностях, считает ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.
Министр экономического развития Максим Решетников в сентябре заявил, что уровень безработицы в России сейчас является аномально низким. По его словам, действующий показатель в районе 3% негативно влияет на экономику страны. Рынок труда испытывает количественный и качественный дефицит кадров, и это «серьезный системный вызов», добавил он.