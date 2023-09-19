Газета
Бизнес

Участники TNF спрогнозировали продолжение дефицита кадров в России

Ведомости

Дефицит кадров на рынке труда в России будет продолжаться в ближайшее время, заявила заместитель гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук.

На промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени Жук в беседе с журналистами отметила, что «дефицит есть и будет», пишет «Коммерсантъ».

Проблема кадрового дефицита актуальна для всех отраслей экономики, в том числе для нефтегазового сектора, подчеркнула начальник департамента по работе с персоналом и организационному развитию, блоку разведки и добычи «Газпром нефти» Галина Голощапова. По ее словам, это проблема не HR, а «даже государства».

Нефтегазовым компаниям необходимо сформировать единый заказ по подготовке студентов для колледжей и университетов, в противном случае учебные заведения будут распылятся под заказ каждого предприятия и в результате не дадут качественного образования, считает Голощапова.

Ранее по теме: Как рекордно низкая безработица повлияла на экономику

Она также указала на другую проблему бизнеса в области кадров. По мнению Голощаповой, трудности у предприятий возникают не только с поиском новых сотрудников, но и с удержанием нынешних.

Нефтегазовой отрасли необходимы сотрудники, специализирующиеся на работе с новыми технологиями. Одновременно с этим есть потребность и в «старых» специальностях, считает ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Министр экономического развития Максим Решетников в сентябре заявил, что уровень безработицы в России сейчас является аномально низким. По его словам, действующий показатель в районе 3% негативно влияет на экономику страны. Рынок труда испытывает количественный и качественный дефицит кадров, и это «серьезный системный вызов», добавил он.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных