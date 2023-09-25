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Бизнес

Мантуров: сделка по продаже российских активов Volvo не включала обратный опцион

Ведомости

Сделка по передаче активов автоконцерна Volvo российскому инвестору не включала опцион на обратный выкуп, заявил министр промышленности Денис Мантуров.

На полях международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан» Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос, уточнил: «Volvo – без опциона» (цитата по ТАСС).

8 сентября Минпромторг сообщил, что активы Volvo были переданы российскому инвестору. Министерство тогда уточнило, что вместе с новым собственником определили российского партнера для дальнейшего развития производства на площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску. В результате операционный контроль над производством получила команда Игоря Кима из Экспобанка.

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Volvo Group рассматривала различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу. В октябре прошлого года в компании говорили, что не могут вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников».

Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны. Работа производственной площадки было остановлено после начала спецоперации в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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