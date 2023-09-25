Мантуров: сделка по продаже российских активов Volvo не включала обратный опцион

Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны. Работа производственной площадки было остановлено после начала спецоперации в 2022 г.