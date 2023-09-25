Мантуров: сделка по продаже российских активов Volvo не включала обратный опцион
Сделка по передаче активов автоконцерна Volvo российскому инвестору не включала опцион на обратный выкуп, заявил министр промышленности Денис Мантуров.
8 сентября Минпромторг сообщил, что активы Volvo были переданы российскому инвестору. Министерство тогда уточнило, что вместе с новым собственником определили российского партнера для дальнейшего развития производства на площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску. В результате операционный контроль над производством получила команда Игоря Кима из Экспобанка.
Volvo Group рассматривала различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу. В октябре прошлого года в компании говорили, что не могут вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников».
Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны. Работа производственной площадки было остановлено после начала спецоперации в 2022 г.