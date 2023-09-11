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Завод грузовиков Volvo в Калуге ушел к российскому банкиру

Операционный контроль над ним получила команда Игоря Кима из Экспобанка
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору, сообщил 8 сентября Минпромторг. Ведомство вместе с новым собственником определили российского партнера для дальнейшего развития производства на площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску, сказал представитель министерства. Его слова передал «Интерфакс».

Речь идет в первую очередь о производственной площадке Volvo Trucks по сварке и окраске кабин, а также о сборке грузовиков мощностью 15 000 единиц в год в Калуге. Производство на ней было остановлено после начала СВО в прошлом году. Юрлицо предприятия «Вольво Восток» в конце 2022 г. было переименовано в «Стоков машинное оборудование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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