Завод грузовиков Volvo в Калуге ушел к российскому банкиру

Завод грузовиков Volvo в Калуге ушел к российскому банкируОперационный контроль над ним получила команда Игоря Кима из Экспобанка
Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору, сообщил 8 сентября Минпромторг. Ведомство вместе с новым собственником определили российского партнера для дальнейшего развития производства на площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску, сказал представитель министерства. Его слова передал «Интерфакс».
Речь идет в первую очередь о производственной площадке Volvo Trucks по сварке и окраске кабин, а также о сборке грузовиков мощностью 15 000 единиц в год в Калуге. Производство на ней было остановлено после начала СВО в прошлом году. Юрлицо предприятия «Вольво Восток» в конце 2022 г. было переименовано в «Стоков машинное оборудование».
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