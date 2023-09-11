Завод грузовиков Volvo в Калуге ушел к российскому банкиру

Речь идет в первую очередь о производственной площадке Volvo Trucks по сварке и окраске кабин, а также о сборке грузовиков мощностью 15 000 единиц в год в Калуге. Производство на ней было остановлено после начала СВО в прошлом году. Юрлицо предприятия «Вольво Восток» в конце 2022 г. было переименовано в «Стоков машинное оборудование».