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СМИ: антироссийские санкции привели к нехватке кирпича в Финляндии

Ведомости

Из-за введенных антироссийских санкций специалисты по каменной кладке в Финляндии столкнулись с нехваткой огнеупорного кирпича из России, передает гостелерадиокомпания Yle.

«Российские огнеупорные кирпичи были компактными и полностью неповрежденными, в то время как новые импортные кирпичи очень часто имели, например, волосяные трещины. Лично я не был слишком уверен в их качестве», – рассказал один из специалистов по каменной кладке.

Российский огнеупорный кирпич активно использовали при облицовке внутренних частей каминов, спрос на которые значительно вырос. Уточняется, что финский кирпичный завод Seppala Tiili, который занимается производством кирпичных каминов, разработал свой аналог огнеупорного кирпича. Предполагается, что готовый продукт сможет появиться на рынке до конца осени.

Запрет на поставки российского кирпича был введен в рамках пятого пакета санкций, который вступил в силу в июне прошлого года. Помимо кирпича, под запрет тогда же попали уголь, типографская краска и др. В Еврокомиссии тогда отметили, что запрет на поставки угля затронет около 25% всего экспорта угля России и составит около 8 млрд евро потерь для страны в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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