СМИ: антироссийские санкции привели к нехватке кирпича в Финляндии
Из-за введенных антироссийских санкций специалисты по каменной кладке в Финляндии столкнулись с нехваткой огнеупорного кирпича из России, передает гостелерадиокомпания Yle.
«Российские огнеупорные кирпичи были компактными и полностью неповрежденными, в то время как новые импортные кирпичи очень часто имели, например, волосяные трещины. Лично я не был слишком уверен в их качестве», – рассказал один из специалистов по каменной кладке.
Российский огнеупорный кирпич активно использовали при облицовке внутренних частей каминов, спрос на которые значительно вырос. Уточняется, что финский кирпичный завод Seppala Tiili, который занимается производством кирпичных каминов, разработал свой аналог огнеупорного кирпича. Предполагается, что готовый продукт сможет появиться на рынке до конца осени.
Запрет на поставки российского кирпича был введен в рамках пятого пакета санкций, который вступил в силу в июне прошлого года. Помимо кирпича, под запрет тогда же попали уголь, типографская краска и др. В Еврокомиссии тогда отметили, что запрет на поставки угля затронет около 25% всего экспорта угля России и составит около 8 млрд евро потерь для страны в год.