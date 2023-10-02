СМИ: антироссийские санкции привели к нехватке кирпича в Финляндии

Запрет на поставки российского кирпича был введен в рамках пятого пакета санкций, который вступил в силу в июне прошлого года. Помимо кирпича, под запрет тогда же попали уголь, типографская краска и др. В Еврокомиссии тогда отметили, что запрет на поставки угля затронет около 25% всего экспорта угля России и составит около 8 млрд евро потерь для страны в год.