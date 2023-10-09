Американская BMS объявила о покупке разработчика препаратов от рака за $5,8 млрд

BMS была основана в 1887 г. и является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания ранее работала в России. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. стало известно, что BMS решила уйти из России и передать свой бизнес партнеру в Центральной и Восточной Европе – швейцарской фармкомпании Swixx BioPharma.