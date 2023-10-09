Газета
Бизнес

Американская BMS объявила о покупке разработчика препаратов от рака за $5,8 млрд

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о покупке Mirati Therapeutics, которая занимается разработкой препаратов от рака, сообщила пресс-служба производителя.

Согласно соглашению, BMS купит Mirati по цене $58 за акцию, что составляет $4,8 млрд за всю компанию. Вместе с этим акционеры Mirati получат право на условную стоимость (CVR) в $12 за каждую акцию, или $1 млрд дополнительно к сделке.

Советы директоров обеих компаний одобрили слияние. Планируется, что сделка будет закрыта в первой половине 2024 г. после получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Отмечается, что в результате сделки BMS получит в свой портфель препарат для лечения рака легких Krazati, который уже был одобрен регулятором. Вместе с этим компания получит доступ к нескольким перспективным клиническим активам в области лечения онкологии.

BMS была основана в 1887 г. и является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания ранее работала в России. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. стало известно, что BMS решила уйти из России и передать свой бизнес партнеру в Центральной и Восточной Европе – швейцарской фармкомпании Swixx BioPharma.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных