Американская BMS объявила о покупке разработчика препаратов от рака за $5,8 млрд
Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о покупке Mirati Therapeutics, которая занимается разработкой препаратов от рака, сообщила пресс-служба производителя.
Согласно соглашению, BMS купит Mirati по цене $58 за акцию, что составляет $4,8 млрд за всю компанию. Вместе с этим акционеры Mirati получат право на условную стоимость (CVR) в $12 за каждую акцию, или $1 млрд дополнительно к сделке.
Советы директоров обеих компаний одобрили слияние. Планируется, что сделка будет закрыта в первой половине 2024 г. после получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Отмечается, что в результате сделки BMS получит в свой портфель препарат для лечения рака легких Krazati, который уже был одобрен регулятором. Вместе с этим компания получит доступ к нескольким перспективным клиническим активам в области лечения онкологии.
BMS была основана в 1887 г. и является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания ранее работала в России. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. стало известно, что BMS решила уйти из России и передать свой бизнес партнеру в Центральной и Восточной Европе – швейцарской фармкомпании Swixx BioPharma.