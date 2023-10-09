Путин утвердил передачу ОСК в управление ВТБ на пять лет
«Принять предложение правительства РФ о передаче в доверительное управление банку ВТБ <...> 100% акций акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, не предусматривающего вознаграждения», – говорится в документе.
Правительство РФ в свою очередь должно в течение шести месяцев обеспечить заключение договора доверительного управления, а также в течение двух месяцев привести свои акты в соответствие с указом. Документ вступает в силу с 9 октября.
О том, что ВТБ получит в доверительное управление бумаги ОСК, стало известно во время встречи председателя правления банка Андрея Костина с Путиным 10 августа. Пресс-служба Минпромторга заявила, что это будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится «как на внутреннем взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».
Таким образом, по словам вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. В самой ОСК отметили тогда, что доверительное управление «не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам». В релизе ВТБ подчеркивалось, что корпоративные изменения «не должны повлиять на обязательства ОСК перед заказчиками, кооперацией и сотрудниками».
Близкий к Минпромторгу источник «Ведомостей» рассказал в свою очередь, что ВТБ должен обеспечить выполнение двух основных задач. «Во-первых, санировать убыточные активы корпорации. Разумеется, никто не даст играть с оборонными верфями, но в части гражданского судостроения у них широкое поле для работы. Во-вторых, стать источником финансирования для оздоровления заводов ОСК. Возможно, не обойдется без финансовой поддержки бюджета – докапитализировать ВТБ проще, чем ОСК», – пояснил он.
ОСК была учреждена в 2007 г. по указу президента. В ее состав входит более 50 проектных конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров в 15 регионах. С момента создания ОСК построено и отремонтировано более 320 военных кораблей и гражданских судов. Численность сотрудников компании превышает 105 000 человек.