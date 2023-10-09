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Путин утвердил передачу ОСК в управление ВТБ на пять лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ в доверительное управление на пять лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о передаче в доверительное управление банку ВТБ <...> 100% акций акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, не предусматривающего вознаграждения», – говорится в документе.

Правительство РФ в свою очередь должно в течение шести месяцев обеспечить заключение договора доверительного управления, а также в течение двух месяцев привести свои акты в соответствие с указом. Документ вступает в силу с 9 октября.

О том, что ВТБ получит в доверительное управление бумаги ОСК, стало известно во время встречи председателя правления банка Андрея Костина с Путиным 10 августа. Пресс-служба Минпромторга заявила, что это будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится «как на внутреннем взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».

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Таким образом, по словам вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. В самой ОСК отметили тогда, что доверительное управление «не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам». В релизе ВТБ подчеркивалось, что корпоративные изменения «не должны повлиять на обязательства ОСК перед заказчиками, кооперацией и сотрудниками».

Близкий к Минпромторгу источник «Ведомостей» рассказал в свою очередь, что ВТБ должен обеспечить выполнение двух основных задач. «Во-первых, санировать убыточные активы корпорации. Разумеется, никто не даст играть с оборонными верфями, но в части гражданского судостроения у них широкое поле для работы. Во-вторых, стать источником финансирования для оздоровления заводов ОСК. Возможно, не обойдется без финансовой поддержки бюджета – докапитализировать ВТБ проще, чем ОСК», – пояснил он.

ОСК была учреждена в 2007 г. по указу президента. В ее состав входит более 50 проектных конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров в 15 регионах. С момента создания ОСК построено и отремонтировано более 320 военных кораблей и гражданских судов. Численность сотрудников компании превышает 105 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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