Путин утвердил передачу ОСК в управление ВТБ на пять лет

О том, что ВТБ получит в доверительное управление бумаги ОСК, стало известно во время встречи председателя правления банка Андрея Костина с Путиным 10 августа. Пресс-служба Минпромторга заявила, что это будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится «как на внутреннем взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».