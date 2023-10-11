Xerox продал бизнес в России местному менеджменту
Американский производитель офисной техники Xerox завершил выход с российского рынка, продав местный бизнес топ-менеджменту, сообщила пресс-служба компании.
ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает сейчас работать как независимая организация, в ближайшее время она сменит наименование и более не будет связана с американской корпорацией. Сотрудники компании, как подчеркнули в пресс-службе, сохранили свои рабочие места, а компания продолжит сотрудничество со своими клиентами и поставщиками. Условия сделки не раскрываются.
«Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты», – прокомментировал сделку президент ООО «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.
Xerox открыла российское подразделение в 1993 г. Компания занимается разработкой решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию. В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Xerox ограничила экспорт товаров в Россию.