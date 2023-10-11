Xerox продал бизнес в России местному менеджменту

ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает сейчас работать как независимая организация, в ближайшее время она сменит наименование и более не будет связана с американской корпорацией. Сотрудники компании, как подчеркнули в пресс-службе, сохранили свои рабочие места, а компания продолжит сотрудничество со своими клиентами и поставщиками. Условия сделки не раскрываются.