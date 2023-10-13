В Госдуме предложили запретить рекламу апартаментов под видом жилья

Как отмечают «Известия», в законодательстве не закреплено понятие апартаментов. Такие помещения не являются жильем, поэтому обычно стоят на 15–30% дешевле квартир. При этом в апартаментах нельзя получить регистрацию, а значит, и пользоваться социальной инфраструктурой, включая детские сады, больницы и школы. Тарифы за ЖКХ в апартаментах на 15–20% выше, чем в жилье, а ставка налога на недвижимость составляет около 2% от стоимости (на квартиры – от 0,1%).