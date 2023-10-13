В Госдуме предложили запретить рекламу апартаментов под видом жилья
В Госдуме разработали законопроект, который запрещает рекламу недвижимости без указания, являются ли выставленные на продажу объекты жильем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.
Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Один из авторов инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что в рекламе зачастую нет информации «о статусе недвижимости, а именно апартаментов», из-за чего граждане думают, что покупают жилое помещение, а на деле – апартаменты.
По ее словам, к депутатам регулярно приходят обращения от граждан с вопросами, почему они не могут воспользоваться школой и поликлиникой по месту жительства, а также о больших счетах за ЖКУ и налоге на недвижимость. В результате выясняется, что они приобрели апартаменты, которые жильем не являются, пояснила Разворотнева.
Согласно законопроекту, нарушителей планируется штрафовать до 500 000 руб.
В Минстрое сообщили, что в ведомство пока не поступала инициатива депутатов. Там добавили, что для проработки законопроекта об апартаментах создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственной думы, правительства Москвы, МВД России, Минстроя России и Росреестра.
Как отмечают «Известия», в законодательстве не закреплено понятие апартаментов. Такие помещения не являются жильем, поэтому обычно стоят на 15–30% дешевле квартир. При этом в апартаментах нельзя получить регистрацию, а значит, и пользоваться социальной инфраструктурой, включая детские сады, больницы и школы. Тарифы за ЖКХ в апартаментах на 15–20% выше, чем в жилье, а ставка налога на недвижимость составляет около 2% от стоимости (на квартиры – от 0,1%).
Законодательно закрепить статус апартаментов пытаются с 2016 г. Тогда Минстрой предложил приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах, соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 г., однако проект не прошел обсуждение в парламенте. После этого были инициативы разрешить временно регистрироваться в апартаментах, а также запретить строительство апартаментов и утвердить жилой статус уже возведенных объектов.
В 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В том же году в Госдуму внесли законопроект, который определяет новую категорию недвижимости – многофункциональные здания, апартаменты будут приравниваться к жилью. Однако, как напомнили «Известия», инициатива не прошла даже первое чтение, спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил ее на доработку.