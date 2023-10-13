Газета
Бизнес

В Госдуме предложили запретить рекламу апартаментов под видом жилья

Ведомости

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает рекламу недвижимости без указания, являются ли выставленные на продажу объекты жильем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Один из авторов инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что в рекламе зачастую нет информации «о статусе недвижимости, а именно апартаментов», из-за чего граждане думают, что покупают жилое помещение, а на деле – апартаменты.

По ее словам, к депутатам регулярно приходят обращения от граждан с вопросами, почему они не могут воспользоваться школой и поликлиникой по месту жительства, а также о больших счетах за ЖКУ и налоге на недвижимость. В результате выясняется, что они приобрели апартаменты, которые жильем не являются, пояснила Разворотнева.

Согласно законопроекту, нарушителей планируется штрафовать до 500 000 руб.

В Минстрое сообщили, что в ведомство пока не поступала инициатива депутатов. Там добавили, что для проработки законопроекта об апартаментах создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственной думы, правительства Москвы, МВД России, Минстроя России и Росреестра.

Ранее по теме: «Известия» узнали о планах ввести взносы за капремонт в апартаментах

Как отмечают «Известия», в законодательстве не закреплено понятие апартаментов. Такие помещения не являются жильем, поэтому обычно стоят на 15–30% дешевле квартир. При этом в апартаментах нельзя получить регистрацию, а значит, и пользоваться социальной инфраструктурой, включая детские сады, больницы и школы. Тарифы за ЖКХ в апартаментах на 15–20% выше, чем в жилье, а ставка налога на недвижимость составляет около 2% от стоимости (на квартиры – от 0,1%).

Законодательно закрепить статус апартаментов пытаются с 2016 г. Тогда Минстрой предложил приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах, соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 г., однако проект не прошел обсуждение в парламенте. После этого были инициативы разрешить временно регистрироваться в апартаментах, а также запретить строительство апартаментов и утвердить жилой статус уже возведенных объектов.

В 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В том же году в Госдуму внесли законопроект, который определяет новую категорию недвижимости – многофункциональные здания, апартаменты будут приравниваться к жилью. Однако, как напомнили «Известия», инициатива не прошла даже первое чтение, спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил ее на доработку.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных