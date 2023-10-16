«Самолет» закрыл сделку по покупке девелопера МИЦ
Группа компаний «Самолет» закрыла сделку по покупке девелоперской группы МИЦ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В периметр сделки вошел весь существующий бизнес ГК МИЦ, в том числе земельные участки, управляющие компании, а также 11 проектов в стадии проектирования и строительства и более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ.
По информации источника «Ведомостей», близкого к сделке, ее сумма составила 44 млрд руб. Оплата будет произведена в несколько траншей с привлечением банковского финансирования, отметили в пресс-службе «Самолета».
Уточняется, что приобретение МИЦ позволит компании увеличить текущее строительство по всей России с 3,6 млн до 4,2 млн кв. м. По словам главного управляющего в компании «Самолет Москва» Андрея Иваненко, в результате сделки доля «Самолета» на рынке в московском регионе вырастет на 5 п. п. до 18%.