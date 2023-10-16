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«Самолет» закрыл сделку по покупке девелопера МИЦ

Ведомости

Группа компаний «Самолет» закрыла сделку по покупке девелоперской группы МИЦ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В периметр сделки вошел весь существующий бизнес ГК МИЦ, в том числе земельные участки, управляющие компании, а также 11 проектов в стадии проектирования и строительства и более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ.

По информации источника «Ведомостей», близкого к сделке, ее сумма составила 44 млрд руб. Оплата будет произведена в несколько траншей с привлечением банковского финансирования, отметили в пресс-службе «Самолета».

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Уточняется, что приобретение МИЦ позволит компании увеличить текущее строительство по всей России с 3,6 млн до 4,2 млн кв. м. По словам главного управляющего в компании «Самолет Москва» Андрея Иваненко, в результате сделки доля «Самолета» на рынке в московском регионе вырастет на 5 п. п. до 18%.

О том, что «Самолет» намерен купить группу МИЦ, «Ведомости» сообщали в июне. Сумма сделки оценивалась в 40–60 млрд руб. Тогда опрошенные эксперты назвали сделку крупнейшей в сегменте жилого девелопмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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