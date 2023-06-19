«Самолет» закроет крупнейшую сделку на рынке жилья за всю его историю

ГК «Самолет» договорилась о приобретении девелоперской группы МИЦ, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обеим сторонам соглашения. Представитель «Самолета» эту информацию подтвердил. По его словам, в сделку войдет свыше 50 компаний, связанных с ГК МИЦ, а также ее земельный банк в столице, новой Москве и Московской области. К «Самолету» также перейдет 11 жилых проектов, находящихся в стадии строительства и проектирования, уточнил собеседник «Ведомостей». Он добавил, что частью соглашения станут управляющие компании, сети и головные сооружения для строительства и эксплуатации жилых комплексов, а также права интеллектуальной собственности. Для закрытия сделки будет необходимо получить одобрение Федеральной антимонопольной службы, пояснил он. На текущий момент ходатайство о приобретении такой компании не поступало, сообщил представитель ведомства. В МИЦ от комментариев отказались.