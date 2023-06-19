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«Самолет» закроет крупнейшую сделку на рынке жилья за всю его историю

Группа планирует выкупить девелопера МИЦ
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

ГК «Самолет» договорилась о приобретении девелоперской группы МИЦ, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обеим сторонам соглашения. Представитель «Самолета» эту информацию подтвердил. По его словам, в сделку войдет свыше 50 компаний, связанных с ГК МИЦ, а также ее земельный банк в столице, новой Москве и Московской области. К «Самолету» также перейдет 11 жилых проектов, находящихся в стадии строительства и проектирования, уточнил собеседник «Ведомостей». Он добавил, что частью соглашения станут управляющие компании, сети и головные сооружения для строительства и эксплуатации жилых комплексов, а также права интеллектуальной собственности. Для закрытия сделки будет необходимо получить одобрение Федеральной антимонопольной службы, пояснил он. На текущий момент ходатайство о приобретении такой компании не поступало, сообщил представитель ведомства. В МИЦ от комментариев отказались.

Условия сделки не раскрываются. Представитель «Самолета» уточнил, что она будет осуществляться в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. Один из источников «Ведомостей», близкий к сторонам сделки, утверждает, что покупка МИЦ обойдется девелоперу более чем в 40 млрд руб. Другой говорит, что «Самолет» заплатит за все активы группы порядка 55–60 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных