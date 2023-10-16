Президентом «Вымпелкома» избран Александр Панков

Александр Панков был назначен вице-президентом «Вымпелкома» в мае 2020 г. До этого в течение порядка восьми лет он занимал должность заместителя главы Роскомнадзора. В разные годы Панков также возглавлял отделы государственного регулирования связи и коммуникаций в ряде департаментов правительства РФ, работал в Научно-исследовательском институте радио и др.