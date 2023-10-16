Президентом «Вымпелкома» избран Александр Панков
Решение об этом принял Совет директоров компании. Уточняется, что Панков продолжит возглавлять GR-направление компании. Согласно данным на портале раскрытия корпоративной информации, его полномочия продлятся три года – с 16 октября 2023 г. по 15 октября 2026 г.
В «Вымпелкоме» уточнили, что Рашид Исмаилов покидает компанию в связи с истечением срока его полномочий на посту президента. Эту должность он занимал с 2020 г.
Александр Панков был назначен вице-президентом «Вымпелкома» в мае 2020 г. До этого в течение порядка восьми лет он занимал должность заместителя главы Роскомнадзора. В разные годы Панков также возглавлял отделы государственного регулирования связи и коммуникаций в ряде департаментов правительства РФ, работал в Научно-исследовательском институте радио и др.