Нидерландский Veon закрыл сделку по продаже «Билайна»

В то же время отношение долга к EBITDA размером в 3 считается предельным для бизнеса, отмечает консультант по финансированию и структурированию сделок Александр Волчков. Если «Вымпелком» не будет наращивать выручку и погашать задолженность, то при такой тенденции снижения EBITDA этот показатель превысит 3 и доступ к дальнейшему долговому финансированию для оператора будет закрыт, предупреждает он. Скорее всего «Вымпелком» будет привлекать долговое финансирование, увеличивая свою задолженность перед российскими банками, допускает Волчков. Пока банки будут готовы кредитовать «Вымпелком», а вот других операторов связи в числе возможных конечных акционеров компании ждать вряд ли стоит, считает он.