Нидерландский Veon закрыл сделку по продаже «Билайна»Топ-менеджмент оператора выкупил свыше 96% облигаций группы Veon в России
Нидерландский холдинг Veon и топ-менеджмент российского «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») закрыли сделку по продаже оператора. Об этом сообщили стороны сделки.
«Придерживаясь решения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в рамках реализации сделки ПАО «Вымпелком», по собственным оценкам, приобрело свыше 96% всех облигаций группы Veon в России (в т. ч. свыше 99,6% всех облигаций группы Veon, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии)», – говорится в сообщении «Вымпелкома».
В ноябре 2022 г. Veon объявил о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями актива стали гендиректор российского оператора Александр Торбахов и группа топ-менеджеров – Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов. Сделку планировалось закрыть до июня 2023 г. 7 февраля 2023 г. подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в частности, утверждает сделки с компаниями из недружественных стран) согласовала продажу «Вымпелкома». Разрешение на сделку было выдано АО «Коперник инвест 3», которое в ноябре 2022 г. зарегистрировал на себя Торбахов.
По итогам III квартала 2023 г. соотношение чистого долга к EBITDA «Вымпелкома» не превысит 2,9x, а по итогам полного закрытия сделки ожидаемое значение составит не более 2,6x, говорится в сообщении «Вымпелкома». В компании указывают, что это «отражает комфортный для компании уровень долговой нагрузки, позволяющий продолжать успешную реализацию программы капитальных инвестиций». При этом условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon.
Ранее Veon в своем релизе в середине сентября сообщал, что компании ожидают, что все формальности, необходимые для закрытия сделки, будут завершены до наступления 13 октября – срока погашения облигаций холдинга.
«Вымпелком» оценили в 370 млрд руб., но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. Оставшиеся 240 млрд руб. – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга Veon Holdings B.V., сообщил в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома». Таким образом, «Вымпелком» должен был выкупить еврооблигации Veon на сумму 130 млрд руб., что в итоге и произошло, уточнил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом сделки.
В 2022 г. показатель EBITDA «Вымпелкома» составил 118,9 млрд руб., в первом полугодии 2023 г. – 61,9 млрд руб. Отчетность за III квартал оператор еще не раскрыл.
Финансовым консультантом холдинга Veon по сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital, а финансовым консультантом и брокером в процессе выкупа еврооблигаций VEON Holdings B.V. была «Алор брокер» (ООО «АЛОР +»). Представители Aspring Capital и «Алор брокера» воздержались от комментариев «Ведомостям». Основными держателями евробондов Veon в России были, в частности, УК «Лидер», «Трансфингруп», УК «Первая», «Россгосстрах жизнь», «ААА управление капиталом» и «СОГАЗ-жизнь». «Ведомости» направили запросы в указанные компании.
Главный вопрос заключается в том, как компании поступят с оставшимися 4% облигаций, которые будут не востребованы в связи с санкциями, отмечает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский. Российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, говорилось в указе президента в конце мая, а первопроходцем уже стал «Магнит», отмечает он. Именно поэтому подобные «обмены» облигаций и ADR (американских депозитарных расписок) будут происходить по «накатанной дорожке» с возможным рыночным дисконтом, допустил он.
Кому принадлежит Veon
47,9% акций Veon принадлежит LetterOne, free float холдинга на NASDAQ составляет 43,8%, еще 8,3% находится под управлением голландского траста. Учредители LetterOne Holdings — основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. В мае 2022 г. Кузьмичев и Хан вышли из числа совладельцев LetterOne.
Для такой компании, как «Вымпелком», соотношение чистого долга к EBITDA 2,6-2,9 – это существенно, а норма в современных российских условиях исчисляется соотношением 1-1,5, оценивает Рожанковский. Но значительное падение долговой нагрузки означает ограничение ресурсов для ее развития, поскольку долг является неотъемлемой частью капитальных инвестиций так же, как и акционерный капитал, отмечает он.
Традиционно у телекомов долговая нагрузка высока и имущество компании может быть использовано для развития при финансировании внутренних проектов, говорит аналитик. «Вымпелкому» необходимо все сложные международные облигации как минимум конвертировать во внутренний долг из соображений того, что курс рубля крайне нестабилен и выплачивать смешанный долг становится все сложнее для любой компании», – комментирует Рожанковский.
В то же время отношение долга к EBITDA размером в 3 считается предельным для бизнеса, отмечает консультант по финансированию и структурированию сделок Александр Волчков. Если «Вымпелком» не будет наращивать выручку и погашать задолженность, то при такой тенденции снижения EBITDA этот показатель превысит 3 и доступ к дальнейшему долговому финансированию для оператора будет закрыт, предупреждает он. Скорее всего «Вымпелком» будет привлекать долговое финансирование, увеличивая свою задолженность перед российскими банками, допускает Волчков. Пока банки будут готовы кредитовать «Вымпелком», а вот других операторов связи в числе возможных конечных акционеров компании ждать вряд ли стоит, считает он.
В последние годы акционеры «Вымпелкома» реинвестировали мало прибыли, поэтому компания показывает более слабые результаты по сравнению с другими операторами «большой четверки», отмечает Волчков. В этой ситуации менеджменту «Вымпелкома» придется несладко: с одной стороны, нужно реинвестировать часть средств для того, чтобы улучшить конкурентное положение компании, с другой стороны - большие долговые обязательства требуют направлять операционный денежный поток на обслуживание долга и снижение долговой нагрузки, указывает он.
Хотя за последние годы «Билайн» сумел улучшить сеть в Сибири, на Северо-Западе, в Центральной части России, указывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Конечно, долговая нагрузка оператора нуждается в реструктуризации, придется делать финансовые вливания со стороны банков, считает он.
Скорее всего, политика «Вымпелкома» будет заключаться в использовании методов партизанского (бюджетного) маркетинга, в сокращении затрат, персонала и прочих расходов, в повышении производительности труда и отдачи от имеющихся активов (ROA), не исключает Волчков. Вряд ли политика «Билайна» после продажи сильно поменяется, считает Кусков. По большому счету Veon управлял компанией номинально, а с закрытием сделки и приобретением «российскости» ситуация в сегментах B2B и B2G может усилиться, заключил он.