Газета
Бизнес

ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо курицы

Ведомости

Производители мяса кур начали снижать оптовые цены на тушку бройлера после того, как ФАС России направила им запросы на проведение анализа обоснованности цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, запросы от ФАС получили «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье». Уведомления о снижении цен они направили не только ФАС, но и ритейлерам. В ФАС добавили, что также рекомендовали «соразмерно снижать» стоимость куриного мяса торговым сетям «в случае снижения цен или предоставления скидок» поставщиками.

Ведомство призвало участников всей товаропроизводящей цепочки к «ответственному поведению» и подчеркнуло недопустимость необоснованного повышения цен. Там добавили, что проконтролируют исполнение взятых на себя обязательств поставщиками.

Ранее по теме: В России практически остановился рост производства курицы

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Юнирест» (управляет KFC и Rostic’s в РФ) сообщил, что российские сети фастфуда столкнулись с нехваткой мяса курицы. Опрошенные газетой операторы общепита также выразили обеспокоенность из-за возросших закупочных цен.

В Минсельхозе подчеркнули, что рынок обеспечен мясом птицы, также предприятия наращивают объемы выпуска. Там со ссылкой на Национальный союз птицеводов добавили, что ритейлеры находятся сейчас в приоритете. В разговоре с «РИА Новости» ведомство заявило, что ожидает положительную динамику показателей в отрасли по итогам 2023 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных