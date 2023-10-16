ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо курицы
Производители мяса кур начали снижать оптовые цены на тушку бройлера после того, как ФАС России направила им запросы на проведение анализа обоснованности цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, запросы от ФАС получили «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье». Уведомления о снижении цен они направили не только ФАС, но и ритейлерам. В ФАС добавили, что также рекомендовали «соразмерно снижать» стоимость куриного мяса торговым сетям «в случае снижения цен или предоставления скидок» поставщиками.
Ведомство призвало участников всей товаропроизводящей цепочки к «ответственному поведению» и подчеркнуло недопустимость необоснованного повышения цен. Там добавили, что проконтролируют исполнение взятых на себя обязательств поставщиками.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Юнирест» (управляет KFC и Rostic’s в РФ) сообщил, что российские сети фастфуда столкнулись с нехваткой мяса курицы. Опрошенные газетой операторы общепита также выразили обеспокоенность из-за возросших закупочных цен.
В Минсельхозе подчеркнули, что рынок обеспечен мясом птицы, также предприятия наращивают объемы выпуска. Там со ссылкой на Национальный союз птицеводов добавили, что ритейлеры находятся сейчас в приоритете. В разговоре с «РИА Новости» ведомство заявило, что ожидает положительную динамику показателей в отрасли по итогам 2023 г.