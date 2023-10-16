ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо курицы

В Минсельхозе подчеркнули, что рынок обеспечен мясом птицы, также предприятия наращивают объемы выпуска. Там со ссылкой на Национальный союз птицеводов добавили, что ритейлеры находятся сейчас в приоритете. В разговоре с «РИА Новости» ведомство заявило, что ожидает положительную динамику показателей в отрасли по итогам 2023 г.