Nokia сократит до 14 000 сотрудников
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сократит до 16% сотрудников в рамках программы по снижению издержек, сообщается на сайте компании.
Всего Nokia рассчитывает снизить затраты на 0,8-1,2 млрд евро к концу 2026 г., сократив в том числе 9000-14 000 сотрудников при текущем штате 86 000 человек.
«Самые трудные бизнес-решения — это те, которые влияют на наших сотрудников. В Nokia работают чрезвычайно талантливые сотрудники, и мы поддержим всех, кого затронет этот процесс», – заявил президент и гендиректор компании Пекка Лундмарк.
По его словам, сокращение затрат является необходимым шагом на фоне рыночной неопределенности.
Лундмарк заявил в комментарии Reuters, что продажи Nokia на ключевом для компании рынке Северной Америки упали на 40% по итогам III квартала.