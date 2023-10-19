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Бизнес

Nokia сократит до 14 000 сотрудников

Ведомости

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сократит до 16% сотрудников в рамках программы по снижению издержек, сообщается на сайте компании.

Всего Nokia рассчитывает снизить затраты на 0,8-1,2 млрд евро к концу 2026 г., сократив в том числе 9000-14 000 сотрудников при текущем штате 86 000 человек.

«Самые трудные бизнес-решения — это те, которые влияют на наших сотрудников. В Nokia работают чрезвычайно талантливые сотрудники, и мы поддержим всех, кого затронет этот процесс», – заявил президент и гендиректор компании Пекка Лундмарк.

По его словам, сокращение затрат является необходимым шагом на фоне рыночной неопределенности.

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Лундмарк заявил в комментарии Reuters, что продажи Nokia на ключевом для компании рынке Северной Америки упали на 40% по итогам III квартала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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