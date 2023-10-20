Кабмин поддержал идею разрешить рекламу российских виноделен на билбордах

К 2023 г. доля российского вина на внутреннем рынке достигла 55%, говорил в апреле статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По словам замминистра сельского хозяйства Марины Афониной, в 2022 г. произведено 65,2 млн декалитров (дал) винодельческой продукции, что на 8% больше объемов 2021 г. При этом самый большой рост был зафиксирован в категории игристых вин. В частности, в октябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писали, что за девять месяцев 2022 г. в России было произведено 9,4 млн дал игристого вина, что на 27% больше год к году.