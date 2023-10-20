Кабмин поддержал идею разрешить рекламу российских виноделен на билбордах
Правительство одобрило законопроект, который допускает размещение рекламы российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино, на билбордах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отзыв правительства на законопроект.
Изначально поправки предусматривали разрешение на размещение рекламы конкретных торговых марок, но правительство отклонило этот пункт «в целях защиты жизни и здоровья граждан».
Вместе с тем правительство отметило, что «необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции».
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале 2022 г., первое чтение он пока не прошел. Согласно тексту пояснительной записки, его целью является создание благоприятных условий для развития виноделия в России.
Сейчас реклама алкогольных напитков в России практически полностью запрещена. При этом вино местного производства можно рекламировать в газетах и журналах (кроме первой и последней страницы), на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.
К 2023 г. доля российского вина на внутреннем рынке достигла 55%, говорил в апреле статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По словам замминистра сельского хозяйства Марины Афониной, в 2022 г. произведено 65,2 млн декалитров (дал) винодельческой продукции, что на 8% больше объемов 2021 г. При этом самый большой рост был зафиксирован в категории игристых вин. В частности, в октябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования писали, что за девять месяцев 2022 г. в России было произведено 9,4 млн дал игристого вина, что на 27% больше год к году.