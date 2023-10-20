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Бизнес

В Казахстане сообщили об интересе инвестора из Катара к бывшей «дочке» Сбербанка

Ведомости

Катарский инвестор проводит процедуру оценки казахского банка Bereke (бывшая дочерняя компания Сбербанка) для возможной покупки кредитной организации. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Мадина Абылкасымова.

По ее словам, сейчас определяется круг потенциальных инвесторов для развития различных активов в Казахстане, но продажа банка – наиболее проработанная из них сделка.

«Сейчас проводится процедура due diligence совместно с катарскими инвесторами. Сейчас проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

После начала спецоперации в 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие санкции США. В сентябре прошлого года казахскую дочку банка выкупил национальный холдинг «Байтерек». После этого структура была переименована в Bereke Bank. В марте минфин США объявил об исключении из санкционных списков казахстанского банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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