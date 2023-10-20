В Казахстане сообщили об интересе инвестора из Катара к бывшей «дочке» Сбербанка

После начала спецоперации в 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие санкции США. В сентябре прошлого года казахскую дочку банка выкупил национальный холдинг «Байтерек». После этого структура была переименована в Bereke Bank. В марте минфин США объявил об исключении из санкционных списков казахстанского банка.