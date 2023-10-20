В Казахстане сообщили об интересе инвестора из Катара к бывшей «дочке» Сбербанка
Катарский инвестор проводит процедуру оценки казахского банка Bereke (бывшая дочерняя компания Сбербанка) для возможной покупки кредитной организации. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Мадина Абылкасымова.
По ее словам, сейчас определяется круг потенциальных инвесторов для развития различных активов в Казахстане, но продажа банка – наиболее проработанная из них сделка.
«Сейчас проводится процедура due diligence совместно с катарскими инвесторами. Сейчас проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).
После начала спецоперации в 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие санкции США. В сентябре прошлого года казахскую дочку банка выкупил национальный холдинг «Байтерек». После этого структура была переименована в Bereke Bank. В марте минфин США объявил об исключении из санкционных списков казахстанского банка.