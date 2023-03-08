США сняли санкции с бывшей дочерней структуры Сбербанка
Минфин США заявил об исключении из санкционных списков бывшей казахстанской дочерней структуры Сбербанка. Информация об этом появилась в списке подведомственного офиса управления по контролю за иностранными активами.
В списке об исключении из санкционного списка оказался «Тексакабанк», который ранее принадлежал Сбербанку, но был выкуплен казахстанским холдингом «Байтерек» в сентябре прошлого года. О планах снять санкции с «Тексакабанка» американский Минфин заявил еще в начале февраля этого года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что политика по ослаблению страны является долгосрочной стратегией западных стран. Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин ранее рассказал, что российская экономика смогла преодолеть антироссийские санкции в том числе благодаря взаимодействию с Индией и другими дружественными странами.