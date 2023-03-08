США сняли санкции с бывшей дочерней структуры Сбербанка

В списке об исключении из санкционного списка оказался «Тексакабанк», который ранее принадлежал Сбербанку, но был выкуплен казахстанским холдингом «Байтерек» в сентябре прошлого года. О планах снять санкции с «Тексакабанка» американский Минфин заявил еще в начале февраля этого года.