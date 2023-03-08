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США сняли санкции с бывшей дочерней структуры Сбербанка

Ведомости

Минфин США заявил об исключении из санкционных списков бывшей казахстанской дочерней структуры Сбербанка. Информация об этом появилась в списке подведомственного офиса управления по контролю за иностранными активами.

В списке об исключении из санкционного списка оказался «Тексакабанк», который ранее принадлежал Сбербанку, но был выкуплен казахстанским холдингом «Байтерек» в сентябре прошлого года. О планах снять санкции с «Тексакабанка» американский Минфин заявил еще в начале февраля этого года.

После начала военной операции на Украине Сбербанк попал под блокирующие санкции США. В сентябре 2022 г. Сбербанк закрыл 527 офисов, сократив количество отделений до 12 400, что стало рекордным показателем закрытых за месяц подразделений банка с мая 2006 г.

Президент России Владимир Путин отмечал, что политика по ослаблению страны является долгосрочной стратегией западных стран. Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин ранее рассказал, что российская экономика смогла преодолеть антироссийские санкции в том числе благодаря взаимодействию с Индией и другими дружественными странами.

Ранее по теме: МИД Казахстана сообщил о работе с США по вопросу избежания вторичных санкций
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных